ريال مدريد يهزم إسبانيول بثنائية ويتصدر الليجا

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق ريال مدريد انتصارًا مهمًا على إسبانيول بهدفين دون رد، خلال مواجهة الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليجا.

وسجل هدفي الريال الثنائي الفرنسي رافائيل فاران وكريم بنزيما في الدقائق 37 و79.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.