الاتحاد الأوروبي: ما تعرض له المحتجون ببغداد أمس جرائم قتل

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صحيفة الخليج الالكترونية
وصف سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوث، اليوم السبت، أحداث ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد التي حصلت يوم أمس بـ”جرائم قتل”.
وقال هوث في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر: “ما حدث أمس وسط العاصمة العراقية بغداد هي جرائم قتل”، في إشارة إلى هجوم مسلحين على المحتجين.
وأضاف هوث “غاضب وأشعر بالحزن العميق على جرائم القتل ليلة أمس ضد أعداد من المتظاهرين والقوات الأمنية من قبل عناصر مجرمة من طرف ثالث”.
وتساءل سفير الاتحاد الأوروبي عن هوية من سماهم بالمخربين قائلاً: “من هم المخربون الحقيقيون؟”.
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