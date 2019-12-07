أمانة مكة تنفي إصدار صكوك لقبور الموتى

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار صكوك لقبور الموتى غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وأوضحت الأمانة أن الموضوع قديم، سبق أن تم الرد عليه قبل عامين، داعية لاستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي، وعدم الاعتماد على مصادر غير معروفة.

وكانت الأمانة نفت في فبراير 2018، وجود صكوك تملك لبعض القبور بأسماء الموتى، بعد انتشار مقطع صوتي لشخص يزعم أنه دخل مقبرة الشرائع ووجد قبوراً بصكوك للموتى، والسبب أن الذين دفنوا فيها من الأفارقة المرابطين في المسجد الحرام، والذين جاؤوا إلى مكة المكرمة للعبادة، وأمضوا فيها عشرات السنين.