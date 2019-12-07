فتح باب التسجيل للطلبة في المخيم الشتوي لـ«مستكشف الفضاء 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، فتح باب التسجيل للطلبة في الفئة العمرية من 11-14 عاماً، في المخيم الشتوي لـ«مستكشف الفضاء2019»؛ وذلك على مدار 6 أيام من 15 إلى 24 ديسمبر الجاري.

وأوضح المركز، أن مخيم الطالبات ينظم على مدار ثلاثة أيام من 15 إلى 17 ديسمبر، فيما ينظم مخيم الطلاب على مدار ثلاثة أيام أخرى، من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري.

ويهدف «مستكشف الفضاء 2019»، لتزويد الطلاب بتجربة استثنائیة وفريدة لاستكشاف الفضاء تتضمن أنشطة تعليمية وتثقيفية وورش عمل يقدمها خبراء ومختصون في علوم الفضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء، عن الأقمار الاصطناعية والغرف النظيفة، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومهام رائد الفضاء على متن محطة الفضائية الدولية، والروبوتات الفضائية، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» وكيفية رسم خرائط المريخ، والنظام الشمسي.

فرصة مميزة

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وقال يوسف حمد الشيباني، المدير العام للمركز إن «مخيم مستكشف الفضاء هذا العام يعد فرصة مميزة للطلاب والطالبات المهتمين بعلوم الفضاء؛ حيث يأتي عقب تنفيذ أول مهمة إماراتية مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، والذي سيتم خلاله تزويد الطلاب بالعديد من الخبرات المكتسبة من هذه المهمة».

وأكد أن المخيم يأتي ضمن جهود المركز في دعم رؤية القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تحفيز الأجيال القادمة على دراسة علوم الفضاء، وتشجيعهم على دراسة التخصصات العلمية المتعلقة بقطاع الفضاء.

أنشطة وتطبيقات

ويتضمن برنامج المخيم، أنشطة نظرية وتطبيقية من بينها ورش عمل حول الأقمار الاصطناعية، وتكنولوجيا الروبوتات، كما ستتاح للمشاركين بالمخيم فرصة القيام بزيارات ميدانية لمرافق البحث والتطوير الموجودة في مركز محمد بن راشد للفضاء بما في ذلك مختبرات تقنيات الفضاء، والتعرف الى مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وبرنامج تطوير الأقمار الاصطناعية، وبرنامج الإمارات لروّاد الفضاء، ومشروع المريخ 2117.

وقال المهندس عدنان الريس، إن مخيم «مستكشف الفضاء» يشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب؛ حيث يوفر فرصة مهمة للتعرف إلى برامج وعلوم الفضاء في الدولة.

وأضاف «الريس»، أن «المخيم مكان ثري بالمحتوى علمياً وتثقيفياً لتمكين الأجيال الناشئة من المعرفة الأساسية بعلوم الفضاء وتقنياته، وإكسابهم الخبرات الخاصة بقطاع الفضاء الوطني».

وأوضح، أن التسجيل متاح للطلاب والطالبات من داخل دولة الإمارات وخارجها، علماً بأن آخر موعد للتسجيل هو 14 ديسمبر. عبر الموقع الإلكتروني: www.mbrsc.ae/spaceexplorer/جدير بالذكر، أن المخيم يأتي ضمن مبادرات برنامج المريخ 2117 ويحظى برعاية صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.