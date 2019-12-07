شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد قراراً بإعفاء المتعسرين من القروض السكنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بإعفاء المتعسرين من المتوفين أو المتعسرين؛ نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل من 15 ألف درهم، من سداد المبالغ المتبقية من قروض الدعم السكني من «برنامج الشيخ زايد للإسكان»؛ بهدف المحافظة على استقرار الأسرة المواطنة، وتوفير سبل العيش الكريم لها والمحافظة عليها.

يهدف القرار إلى تذليل كل العقبات أمام المواطنين، وتسهيل شؤون حياتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة، ويشمل المستفيدين من الدعم السكني من المتوفين والمتعسرين عن سداد المتبقي من قرض الدعم السكني.

كما يعكس القرار حرص حكومة الإمارات وقيادتها على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولويات الدولة، وتسخير الطاقات؛ لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، كما يأتي القرار تأكيداً للرعاية والاهتمام بأوضاع المواطنين، والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم خاصة للمواطنين الذين تواجههم ظروف خاصة؛ وذلك تعزيزاً لعنصر الاستقرار الأسري، ولتحقيق الرفاهية الاجتماعية، ومساندتهم في كل قضاياهم وهمومهم

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