تفاصيل جديدة عن بلاي ستيشن 5

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

غمرت الصور المسربة لوحدة التحكم في ألعاب بلاي ستيشن 5 من سوني الإنترنت، حيث يمكن لعشاق الوحدة الشهيرة الحصول على نظرة عن جهاز تحكم بتصميم مختلف. وتبرز التسريبات "وحدة تحكم متعددة الوظائف" تتصل بمجموعة من الأجهزة مثل الكمبيوتر الشخصي والتلفزيون الذكي وجهاز بي إس 5. ويظهر الجهاز المحمول، كمستطيل مثالي مع شاشة في الوسط، محاطة بالعديد من الأزرار، بعضها يعمل كأدوات استشعار لبصمات الأصابع والسمع، وحصلت هذه الوحدة على براءة اختراع في 24 يوليو (تموز) الماضي.

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وتحتوي وحدة التحكم على ذاكرة تخزين، ويمكنها الاتصال بالإنترنت والبلوتوث، بالإضافة إلى أي جهاز آخر مثل الكمبيوتر الشخصي والتلفزيون الذكي. وتعرض الشاشة مجموعة من الخيارات، بما في ذلك "مشاهدة التلفزيون" و "ممارسة الألعاب" والتحقق من البريد الإلكتروني، وغير ذلك من المهام المختلفة. وتم تجهيز جهاز التشغيل المحمول بجيروسكوب ومستشعر تسريع يمكنه اكتشاف ثلاثة اتجاهات. وبالتالي، يمكن الإشارة إلى كيفية تحريك جهاز التحكم في اللعبة. فإذا قمت بإمالة الجهاز إلى اليمين، فستتحول وجهة النظر إلى اليمين والعكس صحيح.

وعلى الرغم من أن الوحدة الجديدة كان يكتنفها الغموض حتى وقت قريب، إلا أن تقرير صدر في الشهر الماضي، يشير إلى أن موعد إطلاقها في أمريكا الشمالية على الأرجح سيكون في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بسعر 499 دولار، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. وفي الوقت الذي يتوجب على عشاق بلاي ستشين انتظار نحو عام كامل حتى يتمكنوا من امتلاك الوحدة الجديدة، إلا أن من المتوقع أن تكشف سوني عن المزيد من التفاصيل عنها في مؤتمر في يونيو (حزيران) 2020.