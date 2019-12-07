ما هي قواعد تسعير الأدوية في الأردن؟ - فيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قالت أستاذ الاقتصاد الصيدلي في الجامعة الأردنية الأستاذ المشارك د. إيمان حماد إن قواعد تسعير الأدوية في الأردن تعتمد على أسعار مرجعية لـ 16 دولة، إضافة إلى بلد المنشأ، وتشترط أن يكون سعر الدواء في السوق المحلية أقل من الأسعار المرجعية هذه. وأضافت خلال مشاركتها في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" أن من قواعد التسعير أيضًا النظر إلى السعر الذي تستورد به أسواق المملكة العربية قالت أستاذ الاقتصاد الصيدلي في الجامعة الأردنية الأستاذ المشارك د. إيمان حماد إن قواعد تسعير الأدوية في الأردن تعتمد على أسعار مرجعية لـ 16 دولة، إضافة إلى بلد المنشأ، وتشترط أن يكون سعر الدواء في السوق المحلية أقل من الأسعار المرجعية هذه. وأضافت خلال مشاركتها في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" أن من قواعد التسعير أيضًا النظر إلى السعر الذي تستورد به أسواق المملكة العربية السعودية ، بوصفها أسواق قريبة، وتسمح للجهات المعنية بإجراء مقارنة عند التفاوض مع الشركة المستوردة والمصدرة على السواء. لكن، إن تعثر كل ما سبق، فإنه يُعتمد على دراسة جدوى اقتصادية تقدمها الشركة المستوردة، غير أن الأهم من كل ذلك هي الشروط التي تعتمدها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وأبرزها أن يكون سعر الدواء الأصيل أقل من السعر في دولة المنشأ، اما الأدوية الجنيسة - البديلة -، فيشترط أن لا يزيد سعرها عن 80% من سعر الدواء الأصيل. اقرأ أيضاً : الغذاء والدواء تصدر بيانا حول دواء ميتفورمن في علاج السكري وقالت حماد إن قواعد تسعير الأدوية تتوصل إليها الحكومة عبر لجان متخصصة، ويجري مراجعتها باستمرار، وتعتمد على قواعد تسعير في دول أخرى ... وحول أسعار الدواء في دول الجوار، فقالت إن الدول تختلف في قواعد تسعيرها اعتمادًا على معايير وأسس مختلفة، أبرزها سعر صرف العملة المحلية وحجم السوق، وعند مقارنة السوق الأردنية بالسوق المصرية، فإن الأفضلية تكون لصالح السوق المصرية، فالشركات المصنعة تنظر إلى حجم الأسواق، وتعطي تسهيلات وتخفيضات في الأسعار للأسواق الكبيرة. وأشارت إلى أن معادلة الدواء السعرية تعتمد على سعر الدواء في بلد المنشأ، يضاف له تكاليف الشحن والتأمين والنفقات والفوائد البنكية، يضاف لها رسوم الجمارك وضريبة المبيعات، ومن ثم يضاف لها ربح مستودع الأدوية، وأخيرًا ربح الصيدلية. وحول انقطاع دواء "كربونات الليثيوم" المستعمل لعلاج أحد الأمراض النفسية، قالت مستشار أول الطب النفسي د. راوية البورنو في اتصال هاتفي إن هذا الدواء كان يباع بـ 7 دنانير، غير أنه انقطع قبل عامين لمدة 6 أشهر، وإذ به يعود بسعر 77 دينارًا، وقد حاول مستودع أدوية آخر استيراد بديل عنه من مصدر آخر، غير أنه تعثر في ذلك، وتساءلت: لماذا تتغاضى المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن هذا الأمر؟ ولماذا الاعتماد فقط على جهة واحدة ؟

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