شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش اللبنانى: القوات المسلحة نجحت فى حماية استقرار البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس أركان القوات المسلحة اللبنانية اللواء أمين العرم، أن الجيش أثبت النجاح فى مهمة حماية الاستقرار وحفظ الأمن والسلم الأهلي، فى ظل الأوضاع الراهنة التى يشهدها لبنان.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس أركان الجيش اللبنانى مع عدد من الضباط والعسكريين، فى أعقاب تفقده لوحدات القوات المسلحة المكلفة بحماية مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) وقاعدة بيروت الجوية.

وشدد اللواء العرم على ضرورة العمل على إبقاء كافة الطرق فى عموم لبنان مفتوحة، وعدم السماح بالتعرض للممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن المرحلة التى تمر بها البلاد دقيقة وحساسة فى ظل الأوضاع الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط، على نحو يتطلب من الجميع الحكمة فى التعامل مع المهمات المستجدة والدقة واليقظة فى تنفيذها.

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وأثنى رئيس أركان الجيش على أداء القوات المسلحة خلال هذه المرحلة من عمر لبنان، داعيا العسكريين إلى وجوب التحلى بالوعى والمسئولية وعدم الالتفات للشائعات.

يذكر أن الجيش اللبنانى حظى بإشادات متكررة من جانب المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش، فى ضوء نسق التعامل الذى تنتهجه المؤسسة العسكرية مع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التى يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، وعدم اللجوء إلى العنف فى مواجهة المتظاهرين السلميين، حيث وصف هذا التعامل بـ "الدور المسئول والأداء المميز" .

كما أشاد الاتحاد الأوروبى وكذلك "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" التى تضم كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، بـ "السلوك المسئول وسياسة ضبط النفس" من جانب الجيش اللبنانى والقوى الأمنية فى ما يتعلق باحترام حق الشعب فى التظاهر والاحتجاج السلمي.