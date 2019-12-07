شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجوى العراقى ينفى تصريحه بمعلومات عن حادثة "الحنانة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكرت القيادة، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إن قيادة الدفاع الجوى تؤكد أنها لم تصرح بهكذا تصريح ولم تخول أحدا للتصريح عنها، وأن أية معلومات تتعلق بالقيادة يتم نشرها من خلال موقع وزارة الدفاع الرسمى ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة على "الفيس بوك ، تويتر ، والانستجرام".
وشددت، على أن "وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية التى تنقل هذه الأخبار غير الصحيحة دون التأكد منها، وسيكون القضاء العراقى الفيصل".
من جانبه، أكد محافظ النجف لؤى الياسرى، أن التحقيقات مستمرة بشان ما جرى فى "الحنانة"، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية وعلى رأسها المحافظ وقيادة الشرطة عليهم فتح تحقيق سريع بحادثة "الحنانة" وعلى أعلى المستويات.
وكان "صالح محمد العراقى" المقرب من زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، كشف اليوم السبت، عن تعرض منطقة "الحنانة" فى محافظة النجف، حيث يقيم الصدر، إلى قصف بواسطة "طائرة مسيرة".
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