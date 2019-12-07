شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يدعو الجميع إلى احترام الطابع السلمى للتظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم السبت، الجميع إلى احترام الطابع السلمى للتظاهرات، مشددا على ضرورة ملاحقة المجرمين الخارجين عن القانون والقبض عليهم من قبل القوات الأمنية.

وقال صالح، فى بيان لرئاسة الجمهورية أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "نتابع باهتمام شديد وبألم عميق، مع الجهات الحكومية المختصة ما حصل أمس من اعتداء إجرامى مسلح قامت به عصابات مجرمة وخارجون على القانون، ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى فى الاحتجاج الشعبى".

وأكد على، "الحق المشروع لأى مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميين، ومنع وتجريم أى رد فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين"، مبينا أن "مسؤولية أجهزة الدولة الأمنية، بالإضافة إلى حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح العراقيين، هى ملاحقة المجرمين الخارجين على القانون والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء العادل لينالوا العقاب الرادع الذى يستحقونه".

Advertisements

ودعا صالح، الجميع إلى "احترام الطابع السلمى للتظاهرات التى تدعو إلى الإصلاح والوئام المجتمعى والتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للدولة للحفاظ على الأمن العام ومواجهة الخارجين عن القانون"، معزيا جميع عوائل الضحايا الشهداء، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد، حرصه على وحدة العراقيين فى هذه اللحظات العصيبة للحفاظ على أمن الوطن وحقوق المواطنين، لافتا إلى ضرورة "المتابعة الدقيقة مع الجهات المختصة وبما يحق الحقَّ ويصون السلم الأهلى ويضمن الحرية والعدل والتقيد بالقانون".

يشار إلى، أن ساحة الخلانى وجسر "السنك" وسط بغداد شهدا إطلاق رصاص حى من قبل مجهولين، إضافة إلى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، فيما أعلنت وزارة الداخلية، عن فتح تحقيق بالحادث الذى أدى إلى مقتل وإصابة 84 شخصا.