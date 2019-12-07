شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تشرع فى ترحيل مهاجرين إلى بلدانهم الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرعت موريتانيا اليوم ، السبت ، في ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى بلدانهم الأصلية.

وأوضح مصدر رسمي للإذاعة الموريتانية أنه تم ترحيل بعض المهاجرين غير الشرعيين من مدينة (نواذيبو) إلى بلدانهم، مضيفا أن إحدى الدوريات التابعة للقوات المسلحة وقوات الأمن تمكنت من إنقاذ أرواح 85 مهاجرا بعد غرق قاربهم الذي كان يتجه بهم إلى أسبانيا.

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وأشار إلى أن المهاجرين - الذين شرعت السلطات اليوم في ترحيلهم - سيتم نقلهم برا في حافلات إلى بلدانهم الأصلية عبر المعبر الحدودي مع السنغال، مشيرا إلى أن تمكنت السلطات - خلال اليومين الماضيين - من توقيف قرابة 300 مهاجر في أماكن متعددة من المياه الإقليمية كانت متجهة نحو أسبانيا.