شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: عصابات مجرمة وراء قتل المتظاهرين فى العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقى، أن عصابات مجرمة وراء قتل المتظاهرين فى بغداد، موضحا أن مسئولية الأمم ملاحقة قتلة المتظاهرين ومحاسبتها، وذلك وفق خبر عأجل أفادت به قناة العربية. وكشفت وثائق استخبارية أن كتائب حزب الله العراقية بقيادة نائب رئيس الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس هى المسؤولة عن الهجوم المسلح قرب جسر السنك وساحة الخلاني.

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