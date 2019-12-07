شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى إلى ليبيا: لا يمكن التوصل لوقف إطلاق نار دون جمع كل الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إنه يسعى لجمع الأطراف في ليبيا في حوار للتوصل لحل، مؤكدا أنه لا يمكن التوصل لوقف إطلاق نار دون جمع كل الأطراف.

وأضاف سلامة - خلال جلسة من حوار المتوسط في روما، وفقا لقناة (العربية) اليوم ، السبت ، "جهودنا ركزت على احتواء النفوذ والتأثير الأجنبي في ليبيا"، مشيرا إلى أن عدم تصرف مجلس الأمن فاقم الأزمة في ليبيا، لافتا إلى أن مؤتمر (برلين) محاولة لوقف الحرب في البلاد.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري قال - في وقت سابق - إن الجيش الليبي سيواجه - بكل قوة - الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع تركيا، الذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا، لافتا إلى أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية.

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وأضاف أن سلاح الجو الليبي يفرض سيطرة مطلقة فوق أجواء البلاد، مؤكدا أن معركة الجيش الليبي تهدف لمنع (داعش) والقاعدة من التحصن في ملاذ آمن على الأراضي الليبية.

يشار إلى أن تركيا وقعت مع حكومة الوفاق الليبية - الأسبوع الماضي - اتفاقيات حول تعزيز التعاون العسكري والبحري ودعم العلاقات العسكرية لا تزال تفاصيلها غامضة، وأثارت هذه التفاهمات جدلا واسعا وانتقادات داخلية، وتوترات خارجية في دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لترسل المزيد من الدعم للميليشيات المسلحة المتحالفة معها وإشعال الصراع الليبي، وكذلك ستكون بوابة لاستغلال أنقرة لمصادر الطاقة الليبية والاستحواذ عليها، فضلا عن إشعال نزاعات إقليمية حول مياه المتوسط.