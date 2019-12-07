شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يؤكد الوقوف إلى جانب العراق بكل مكوناته وأطيافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وشدد الملك عبدالله، خلال اتصال هاتفى مع الرئيس العراقى برهم صالح، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، على حرص الأردن العميق على ضرورة تجاوز العراق الأوضاع الحالية على قاعدة التوافق بين جميع مكونات الشعب للمضى بثبات وثقة وإجماع على طريق تعزيز الاستقرار والأمن والحفاظ على وحدته، استقلاله السياسى، والتصدى لكل محاولات التدخل فى شؤونه الداخلية والعبث بأمنه.

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وأشار إلى، استمرار دعم الأردن الثابت ومساندته لكل الجهود الخيرة الرامية إلى إعادة الأمور إلى مساراتها الكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب العراقى برمته، وفى إطار يعزز نهضة العراق مجددا ويقود إلى إعادة إعمار ما هدمته قوى الإرهاب والشر ويفضى إلى تمتين جبهته الداخلية وتقوية لحمة أبنائه الوطنية ومنعته، لاستعادة مكانته المهمة فى محيطه العربى وعلى الساحة الدولية.

من جانبه، أشاد الرئيس العراقى، خلال الاتصال، بمواقف الأردن الأخوية تجاه العراق وشعبه، مؤكدا عمق وقوة هذه الأواصر الأخوية والعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تربط البلدين وشعبيهما.