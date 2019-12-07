السعودية والبحرين .. نهائي مثير لـ"خليجي 24"

محمد يونس/ الخليج 365



يسدل غدًا الأحد، الستار على بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر (خليجي 24) بإقامة المباراة النهائية للبطولة والتي ستجمع المنتخبين السعودي والبحريني.



ويسعى لاعبو الفريقين إلى خوض المباراة بمنتهى الندية من أجل التتويج باللقب الخليجي.



ويحاول "الأخضر" السعودي التتويج بلقب كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه، بعد غياب 16 عامًا حيث كانت آخر مرة فاز فيها باللقب عام 2003، لذا يضع الجيل الحالي آمالًا كبيرة على إمكانية التتويج بالبطولة الخليجية.



واستطاع "الأخضر" السعودي الوصول إلى نهائي البطولة بعد مشوار مثير حيث استطاع أن يتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط ضمن المجموعة التي كان بها منافسه منتخب البحرين الذي صعد كوصيف برصيد 4 نقاط.



وفي مفاجأة من العيار الثقيل استطاع منتخب السعودية الإطاحة ببطل آسيا والمُنظم للبطولة وهو المنتخب القطري في مباراة نصف نهائي كأس الخليج، بعدما فاز بهدف دون رد.



وحذر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للسعودية لاعبيه من التهاون بالمنافس أو التقليل من شأنه بأي شكل من الأشكال، وخوض المباراة بمنتهى الجدية منذ البداية على أمل تسجيل هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس.



ولايعاني المنتخب السعودي من أي غيابات في صفوفه، حيث من المتوقع أن يبدأ رينارد بنفس الطريقة التي يعتاد عليها الفريق، والإعتماد على زياد الصحفي ومحمد الخبراني في قلب الدفاع، أمامهما كلًا من سلمان الفرج، محمد كنو وعبد الله عطيف، فيما يتولى سالم الدوسري، هتان باهبري وعبد الله الحمدان مسؤولية الهجوم.



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على الجانب الآخر، يحاول فيه المنتخب البحريني تحقيق هدفين هما الثأر من المنتخب السعودي الذي سبق وأن فاز عليه في النسخة الحالية للبطولة الخليجية خلال مرحلة المجموعات بثنائية نظيفة، والهدف الثاني يتمثل في دخول التاريخ من أوسع الأبواب بالتتويج باللقب للمرة الأولى في التاريخ.



استطاع المنتخب البحريني أن يتخطى المنتخب العراقي القوي في نصف النهائي عن طريق ركلات الترجيح، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي والإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.



ولن يفقتد المنتخب البحريني أي عنصر من عناصره الأساسية في لقاء الغد، وسيبدأ المدرب البرتغالي هيليو سوزا المباراة بنفس الطريقة التي اعتاد عليها.



وسيدفع الجهاز الفني للبحرين بسيد علوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي سيد مهدي باقر، أحمد نبيل سيد رضا عيسى وراشد الحوطي، وسيدفع بعلي حرم وجاسم الشيخ كمحوري وسط، وأمامهم الثلاثي مهدي الحميدان وكميل الأسود وعلي مدن، وسيتواجد محمد الرميحي وحيدًا في الهجوم.

وستكون مباراة الغد هي رقم 19 في تاريخ المواجهات التي جمعت بين المنتخبين في بطولات كأس الخليج، حيث حقق المنتخب السعودي الفوز في 10 لقاءات مقابل أربع انتصارات للبحرين، وخيم التعادل بينهما في أربع مباريات.



وسجل لاعبو السعودية 31 هدفًا في الشباك البحرينية، فيما أحرز لاعبو البحرين 18 هدفًا في المرمى السعودي.

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