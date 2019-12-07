الحريري يطلب مساعدة دول أوروبية لمعالجة أزمة السيولة في لبنان‎

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، السبت، رسائل إلى ثلاث دول أوروبية لمساعدة بلاده في معالجة أزمة نقص السيولة وتأمين مسلتزمات استيراد الاحتياجات الأساسية.

وأفاد المكتب الإعلامي للحريري في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، أن رئيس الحكومة وجه مزيدا من الرسائل إلى رؤساء ووزراء ومسؤولي عدد من الدول شملت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وأوضح أن هذه الرسائل تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الحريري لمعالجة النقص في السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية لبلاده.

وذكر البيان أن الحريري طلب في رسائله مساعدة لبنان في تأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي واستيراد المواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات.

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والجمعة، أرسل رئيس الحكومة رسائل مماثلة إلى قادة عدد من الدول شملت العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرؤساء، التركي رجب طيب أردوغان، الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي.

ويشهد لبنان تدهورا اقتصاديا، في ظلّ تراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

والشهر الماضي، حذّر رئيس اتّحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، جورج حاج، من أن "الشعب اللبناني على شفير الإفلاس".

واعتبر "حاج"، في تصريحات للأناضول آنذاك، أنّ "المُشكلة الأساسيّة هي عدم تدفّق السيولة من الخارج؛ ما أدّى إلى عجز في ميزان المدفوعات لا سيّما أنّ لبنان يستورد أكثر ممّا يُصدّر".

ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

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