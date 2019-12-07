ما هي أنواع الحميات الغذائية التي عليكم تفاديها؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يتبع الكثيرون خاصة من يعانون من الوزن الزائد حميات غذائية مختلفة للتخلص من الكيلوغرامات الغير مرغوب بها، ولكن حسب خبرة الكثيرون، يبدو أنّ بعض الحميات "الشهيرة" ليست غير فعّالة فقط، بل قد تتسبّب بزيادة الوزن أيضاً.



لذلك، إليكم بعض أنواع الحميات الغذائية التي عليكم تفاديها للحصول على النتيجة التي تريدونها:

- الحميات السريعة أو القاسية: بمجرد السماع عن هذه الحميات ستصابون بالذهول لقدرتها على إنقاص أوزانكم بسرعة قياسية، لكن لا تدعوا العناوين البراقة تغشكم، فإجمالاً ما تعتمد هذه الأنواع من الحميات على تقليل كمية السعرات الحرارية المستهلكة يومياً بشكل كبير، وعند حدوث ذلك، يظنّ جسمك بأنّه يدخل في حالة من "المجاعة".

وهذه الحالة هي السبب الرئيس وراء الفشل في إكمال الحمية، بسبب حاجة أجسامكم لتناول كميات كبيرة من الطعام كلّما توفرّ، للتعويض عن النقص الكبير الذي يشعر به.

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كذلك، تدفع حالة المجاعة هذه أجسامكم إلى تخزين الدهون وإبطاء حرقها بشكل كبير، ما قد يأتيكم بالنتيجة المعاكسة تماماً.

وللتأكد من أنّ الحمية التي تختارونها هي المناسبة لكم، من المفترض أن تخسرك حوالي 5 إلى 6 كيلوغرامات على الأكثر في الشهر الواحد.

- رجيم الصنف الواحد والحميات غير المتنوّعة: وهذه الحميات تمنع عنكم تناول صنف ما من الطعام مثل الكربوهيدرات والدهون، أو تلزمكم بنوعٍ واحد مثل الفاكهة أو الخضار.

وفي تلك الحالة، لا يكون سبب فشل الحمية بيولوجياً، بل نفسياً، إذ إنّنا نجبر في هذه الحميات على تصنيف الأطعمة ما بين "جيّدة" ومسموحة، و"سيئة" وممنوعة.

هذا الأمر يعرّضنا للإستسلام والأكل المفرط مجدّداً في حال قمنا "بالغشّ" ولو لمرّة واحدة، لأنّنا نشعر بنوع من الفشل عند الإقدام على تناول صنفٍ ما من الممنوعات، الأمر الذي يشكل دافعاً للإستسلام والعودة إلى تناول الأطعمة الممنوعة، بكميات كبيرة لتعويض النقص النفسي بعد الحرمان منها.