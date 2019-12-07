"انستجرام" تفرض شرطا جديدا على المستخدمين.. فما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت "إنستجرام" التابعة لـ"فيس بوك" أنها ستطلب من المستخدمين الجدد تأكيد أنهم يبلغون من العمر أقله 13 عاماً عندما ينضمون إليها.



وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة "إنستجرام" على الامتثال لقانون الولايات المتحدة وسياساته الخاصة التي تتطلب من أي مستخدم لأي وسيلة تواصل على الإنترنت ألا يقل عمره عن 13 عاماً.

كما جاء في إحدى مدونات "إنستجرام"، أن "طلب هذه المعلومات سيساعد في منع الأشخاص دون السن القانونية من الانضمام إلى إنستغرام، ويساعدنا على إبقاء الشباب أكثر أماناً".

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وقالت الشركة إن المعلومات المتعلقة بالعمر لن تكون مرئية للآخرين لكنها ستساعد في إنشاء "تجارب أكثر أماناً ومناسبة لسن" مستخدمي هذه الشبكة الاجتماعية التي تضم أكثر من مليار مستخدم.

إلى ذلك لم يتضح بعد كيف ستتصرف الشبكة إزاء المعلومات الخاطئة التي يقدمها المستخدمون والتي تعتبر مشكلة مستمرة لوسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من مقال على "تك كرانش" الذي أشار إلى أن "إنستغرام" لم تحذو حذو معظم وسائل التواصل الاجتماعي في التحقق من أعمار المستخدمين ما قد يضع الشبكة في مواجهة تهمة انتهاك قانون حماية خصوصية الطفل عبر الإنترنت.

وأوضح المقال أن "إنستجرام" و"فيس بوك" تعملان على إغلاق حسابات أشخاص يشتبه في أنهم يبلغون أقل من 13 عاماً.