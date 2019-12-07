شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول صيني يطالب بومبيو بالكف عن التدخل في شؤون بلاده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي السبت بأنه يتعين على الولايات المتحدة الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وقال يانغ، وهو أعلى دبلوماسي بالصين ويفوق في منصبه وزير الخارجية، إن الولايات المتحدة انتهكت بشدة العلاقات الدولية مشيراً إلى إقرار قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019 وقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج لعام 2019. ودعا واشنطن إلى «تصحيح أخطائها» و«الكف فوراً عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين».

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