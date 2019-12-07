«عطية» تضرب بريطانيا بشدة وتهدد بأضرار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسبب العاصفة الأولى في موسم العواصف الذي يضرب الجزيرة البريطانية إرباكاً في السفر والتنقلات وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في البلاد إضافة إلى مشاكل على الشواطئ البريطانية مع ارتفاع الأمواج نتيجة سرعة في الرياح قد تصل إلى 100 كم في الساعة.

وتطلق هيئة الطقس الإيرلندية على هذه العاصفة اسم «عطية» وأصدرت السلطات البريطانية تحذيراً «أصفر» خلال عطلة نهاية الأسبوع خاصة في المناطق الساحلية في ويلز والجنوب الغربي، كما تضرب العاصفة عطية كذلك الأجزاء الغربية من إيرلندا الشمالية واسكتلندا.

وتبدأ شدة العاصفة على بريطانيا بعد ظهر الأحد وتمتد حتى صباح الاثنين. وتستعد بريطانيا لفترة من الطقس القاسي لفترة قد تزيد على شهر. وتتحسب السلطات البريطانية لأضرار متوقعة نتيجة العاصفة عطية.