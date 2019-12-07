سالم المري: بدء تلقي طلبات الدفعة الثانية لبرنامج رواد الفضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المهندس سالم حميد المري، مساعد مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء للشؤون العلمية والتقنية، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، عن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، عقب توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بفتح باب التسجيل أمام أبناء وبنات دولة الإمارات للتقدم إليه.

وأوضح المري في تصريحات لـ«الخليج» أنه فور إعلان سموه عن فتح باب التقدم للبرنامج، بدأ مركز محمد بن راشد للفضاء في تلقي طلبات أبناء الدولة للالتحاق بالدفعة الثانية، عبر الموقع الإلكتروني، وتستمر التقديم لمدة 45 يوماً حتى التاسع عشر من يناير المقبل 2020.