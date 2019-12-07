غضب إيطالي لطرح رقائق بطاطس في أوروبا تحمل اسم «برسكو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسببت رقائق البطاطس مؤخراً في إحداث ضجة في إيطاليا. وتتمثل المشكلة في أنه يتم بيع هذه الرقائق تحت اسم «نكهة برسكو» المأخوذة من نوع من الشراب الكحولي الإيطالي الشهير، وهذا الوصف مدون على غلاف العبوات.

وبرسكو نوع من النبيذ الفوار منتج من أعناب تنضج فقط على التلال الملتوية الصاعدة رويداً رويداً في إقليمي فينيتو وفريولي فينيتسيا جولي الإيطاليين، كما يتعين إنتاجه في هذه المنطقة فقط.

ولا يمكن استخدام اسم برسكو الذي يخضع لحماية الملكية الفكرية إلا في المنتجات التي تحتوي على هذا النبيذ الأصلي، وثمة قدر من الشك في إيطاليا حول ما إذا كانت رقائق برسكو التي تطرح من بين منتجات الاسم التجاري «برينجلز» تحتوي حقيقة على نبيذ برسكو الأصلي، وفي الحقيقة هي تحتوي على مسحوق يحمل اسم برسكو.

وأعرب لوكا زايا رئيس إقليم فينيتو عن أسفه إزاء ما حدث وقال «لا يمكننا بعد ذلك أن نسمح لأي شخص بأن يستخدم الاسم التجاري الأصلي، الذي يعبر عن منطقة جغرافية محلية معينة والخاضع للحماية بدون تصريح»، مضيفاً أنه لا يجب أن يتم تقويض جودة وأصالة الأطعمة والمشروبات الإيطالية بالغش.

بل إن وزيرة الزراعة الإيطالية تريزا بيلانوفا تحدثت عن «سرقة الهوية».

كان رئيس الوزراء جويسبي كونتي دخل مؤخراً في جدل، معارضاً فرض تعريفات جمركية أمريكية على صادرات جبن البارميزان المنتج في إقليم إيميليا رومانا، كما اكتسب وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني شهرة عن طريق تناول فطائر الكانولي المنتجة في صقلية خلال زيارة له لهذه الجزيرة الكائنة في الجنوب الإيطالي.

وغالباً ما يسعى السياسيون في إيطاليا إلى القيام بأفعال تجلب لهم الشهرة والتقدير عن طريق الدفاع عن الأطعمة التي تنتج في إقليم معين.

وتعد الأطعمة من أهم المحركات التي تدفع حركة السياحة والنشاط الاقتصادي في إيطاليا، كما أن عبارة «صنع في إيطاليا» تعد بمثابة الختم الذي يوثق جودة النوعية في عالم الأطعمة، مثلما هو الحال مع عبارة «صنع في ألمانيا» بالنسبة للسيارات، ويشعر الإيطاليون بالزهو البالغ إزاء تراثهم في المأكولات.

وخلال 12 عاماً مضت زادت معدلات صادرات المنتجات الغذائية الإيطالية بنسبة 140%