شكرا لقرائتكم خبر عن جوزفين بتلر رائدة الإصلاح في القرن 19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

هي واحدة من رائدات قوانين الإصلاح الاجتماعي، والأشهر في العصر الفيكتوري، قادت حملات مكثفة؛ من أجل حق المرأة في التصويت، وحصولها على تعليم أفضل، وأيضاً ضد الاستغلال الجنسي للأطفال، وكافة أشكال الاتجار بالبشر؛ هي البريطانية جوزفين إليزابيث بتلر، التي صنفتها «BBC history magazine» ضمن قائمة أقوى 19 امرأة غيرن تاريخ البشرية، قادت نقاشاً مفتوحاً في بريطانيا الفيكتورية حول المعايير الجنسية المزدوجة التي كانت سائدة في مجتمع يهيمن عليه الذكور. قامت بحملة ناجحة؛ من أجل إلغاء قوانين الأمراض المعدية، التي تنص على الفحص الطبي الإلزامي للنساء من دون الرجال.

جوزفين بتلر ابنة جون غراي ابن عم رئيس الوزراء البريطاني الإصلاحي اللورد غراي.. تأثرت جوزفين بوالدها مما وطد من صلاتها الاجتماعية، وساعدها على تطوير وعيها الاجتماعي متسلحة بكثير من المثل الدينية الراسخة.

ولدت في 13 إبريل/‏نيسان 1828 في ميلفيلد /‏مقاطعة نورثمبرلاند. وهي ابنة هانا (من عائلة أنيت سابقاً) في ميلفيلد في مقاطعة نورثمبرلاند. ترتيبها في العائلة أنها الابنة الرابعة والطفل السابع لأمها هانا (من عائلة أنيت سابقاً) أما والدها فهو «جون غراي» وكيل الأراضي المعروف، وابن عم رئيس الوزراء البريطاني الإصلاحي اللورد غراي. انتقلت مع أسرتها في 1833 إلى ديلستون بالقرب من كوربريدج /‏مقاطعة نورثامبرلاند؛ حيث كان يعمل والدها مديراً لأحد المستشفيات، بدأت تعليمها في مدرسة محلية داخلية في نيوكاسل لمدة عامين تأثرت بأفكار والدها التقدمية الذي بدوره عرفها إلى نخبة من رجال السياسة وغيرهم من النخب المثقفة.

تحول

مرت جوزفين بأزمة روحية في سن 17 عاماً، وهو الذي جعلها تمارس قناعاتها الدينية، بفهم عميق للأفكار الجوهرية في الدين المسيحي؛ حيث عرف عنها عزلتها، ومناجاتها الذاتية مع الخالق، سائلة إياه العون والمساعدة، وهو الذي كان له دور كبير في صقل روحها بقوة مضاعفة.

بين 1864 و1850

بحلول عام 1850 زاملت جوزفين بتلر جورج في كلية إكستر بأكسفورد، وسبق أن التقت به في عدة مناسبات في مقاطعة دورهام. كان جورج في أكتوبر/‏تشرين الأول من ذلك العام يرسل لها قصائد شعرية مكتوبة بخط يده، وتمت خطبتهما في يناير/‏كانون الثاني من عام 1851 وتزوجا في يناير من عام 1852؛ حيث أنشأ الزوجان منزلهما في الشارع الرئيسي رقم (124) في مدينة أوكسفورد، كان الزوج عالماً، ورجل دين، شارك زوجته الالتزام بالإصلاحات الليبرالية، وحب الثقافة الإيطالية. كتبت جوزفين بتلر في وقت لاحق عن زوجها أنهما «كانا في كثير من الأحيان يصلّيان معاً؛ لترسيخ مملكة الله على الأرض».

في نوفمبر/‏تشرين الثاني من عام 1852 أنجبا ابناً سُمي باسم «جورج غراي بتلر» وأنجبا ابنهما الثاني واسمه «آرثر ستانلي» في مايو/‏أيار من عام 1854.. عاش الزوجان في أكسفورد ذكريات مجتمع مغلق وكاره للنساء، ويفتقر إلى الحياة الأسرية، وكانت هي المرأة الوحيدة في كثير من الأحيان في التجمعات الاجتماعية، وكانت تستمع بغضب إلى ما يصفه كاتب سيرتها الذاتية خوديث والكويتز بأنه «القبول الصريح للمعايير المزدوجة من قبل الرجال في الجامعة».

وقد شعرت بتلر بالإهانة جرّاء مناقشة بشأن نشر رواية روث لإليزابيث جاسكل في عام 1853، التي أغوت فيها البطلة من قبل رجل صاحب نفوذ ثم تخلى عنها فيما بعد. ورأت بتلر أن المتحدثين الذكور يعدون أنه من الطبيعي أن تكون (الهفوة الأخلاقية عند المرأة أسوأ بكثير من التي تكون عند الرجل)؛ وقررت ألا تعبر عن مشاعرها حول هذه النقطة؛ بل (أن تتحدث قليلًا مع الرجال، ولكن كثيراً مع الله). وكإجراء عملي أكثر، بدأت هي وجورج في مساعدة العديد من النساء المحبطات في أكسفورد، ودعت بعضهن إلى العيش في منزلهما.

بدأت صحة بتلر في عام 1856 تعاني الجو الرطب في أكسفورد، مما أدى إلى تفاقم مرضها، وكخطوة فورية اشترى جورج منزلًا في كليفتون بالقرب من بريستول؛ حيث ولد ابنه الثالث تشارلز في عام 1857. وفي نفس العام كإجراء أطول، شغل جورج منصب نائب المدير في كلية تشيلتنهام، وانتقل إلى منزل محلي. واستمرا في دعمهما للقضايا الليبرالية بما في ذلك قضايا القومجي الإيطالي جوزيبي غاريبالدي، مع أن تعاطفهما مع جانب الاتحاد في الحرب الأهلية الأمريكية أدى إلى نبذ المجتمع، واعتبرت بتلر أن الشعور الناتج عن العزلة الاجتماعية (كان مؤلماً في كثير من الأحيان... لكن الانضباط كان مفيداً).

90 إصداراً لبتلر

كتبت جوزفين لبتلر أكثر من 90 كتاباً وكتيباً خلال حياتها، وكان معظمها يدعم حملتها الانتخابية، وأنتجت سيرة ذاتية لأبيها، وزوجها.

يظهر اسمها على النصب التذكاري للإصلاحيين في مقبرة كينسال غرين في لندن، وجامعة دورهام سميت إحدى الكليات التي سميت باسمها. غيّرت استراتيجيات حملتها الطريقة التي أدارت بها النساء الحملات الاجتماعية، وحفز نشاطها الكثيرات للانضمام إلى المجموعات النسوية الناشطة في ميادين العمل الاجتماعي والإنساني.

بعد وفاتها في عام 1906، أثنت عليها القائدة النسوية ميليسنت فوسيت؛ باعتبارها «المرأة الإنجليزية الأكثر تميزاً في القرن التاسع عشر».

تقدمت بطلب إلى مجلس الشيوخ بجامعة كامبريدج لتتمكن النساء من تقديم الامتحانات، فتم تقديم اختبار كامبريدج العالي للنساء في العام التالي. ساعدها في هذه الحملة الناشطة آن كلو، حينذاك كان القانون البريطاني لا يعترف بحقوق المرأة إلا من خلال الزواج، كانت الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة خاضعة للعلاقة الأسرية أولاً، وبموجب القانون، لم يكن للمرأة أي وجود قانوني منفصل؛ حيث تؤول جميع ممتلكاتها إلى الزوج، كان طلاق المرأة صعباً ومعقداً. في إبريل/‏نيسان من عام 1868 ضغطت بتلر مع زميلتها إليزابيث وولستنهولمي على البرلمان لتغيير القانون. استمرت في الضغط فنجحت حملتها وأقر قانون ملكية النساء المتزوجات لعام 1882.

منزل العائلة

في عام 1856، بدأت صحتها تعاني أجواء أكسفورد الرطبة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم آفة طويلة في رئتها. أبلغها الطبيب أن البقاء في أكسفورد يمكن أن يكون قاتلاً. كخطوة فورية، اشترى جورج منزلاً في كليفتون، بالقرب من بريستول؛ حيث ولد ابنهما الثالث تشارلز..

في عام 1857 وفي العام نفسه، كتدبير طويل الأجل، شغل جورج منصب نائب المدير في كلية شيلتنهام، فانتقل الزوجان إلى منزل محلي. استمرا في دعم القضايا الاجتماعية والليبرالية، بما في ذلك القومي الإيطالي جوزيبي غاريبالدي، ومع أن تعاطفهما مع الاتحاد في الحرب الأهلية الأمريكية قد أدى إلى نبذهما اجتماعياً، فقد اعتبرت جوزفين بتلر أن الشعور الناتج عن العزلة الاجتماعية «كان مؤلماً في كثير من الأحيان.. وكان لا مناص أمامهما سوى الانضباط والتحمل».

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في مايو/‏أيار 1859، أنجبت بتلر طفلتها الأخيرة، إيفانجلين ماري، والمعروفة باسم «إيفا» في أغسطس/‏آب من عام 1864، سقطت إيفا على بعد 40 قدماً (12 متراً) من درابزين الطابق العلوي على الأرضية الحجرية من رواق المنزل، وتوفيت بعد ثلاث ساعات.

شعرت بالذهول من هول الخسارة، ولازمها هذا الشعور عدة سنوات، فلم تتمكن من الكتابة إلا بعد مرور 30 عاماً.

أصيب ابنهما الثاني ستانلي في أكتوبر/‏تشرين الأول من عام 1864 بالمرض، بينما كانت بتلر ما تزال حزينة لفقدان إيفا. وكانت تعاني الاكتئاب وفي حالة صحية سيئة، وهنا، قررت اصطحابه إلى نابولي ليستريح ويتعافى. وواجهت السفينة التي سافروا فيها إلى أسفل الساحل الغربي لإيطاليا طقساً قاسياً، كما تعرضت جوزفين بتلر لانهيار جسدي في تلك الفترة حتى أوشكت على الموت.

في 31 ديسمبر/‏كانون الأول 1869، نشرت الجمعية الوطنية للسيدات بياناً في صحيفة ديلي نيوز مفاده إن تشكيل الجمعية يهدف لإلغاء القوانين المجحفة بالنساء. وكان من بين 124 موقعاً المنظرة الاجتماعية هارييت مارتينو، والمصلحة الاجتماعية فلورنس نايتنجيل.

رحلة أوروبية

قامت بجولة في بريطانيا عام 1870، في رحلة قطعت فيها نحو 3700 ميل لحضور 99 اجتماعاً على مدار العام. وركزت انتباهها على أسر الطبقة العاملة.

في البرلمان البريطاني، وفي بداية ديسمبر/‏كانون الأول 1874 غادرت جوزفين بتلر إلى فرنسا وإيطاليا وسويسرا؛ لزيارة فروع الجمعية في هذه الأقطار، وواجهت دعماً قوياً من الجماعات النسوية.

في عام 1885 شاركت في حملة لفضح انتهاكات استغلال الأطفال في بريطانيا، وما يرتبط بها من تجارة، جنباً إلى جنب مع بوث، وبنجامين سكوت والعديد من المؤيدين، وأقنعت رئيس تحرير الحملة الانتخابية بول جازيت، ووليام توماس ستيد؛ للمساعدة في قضيتها.

في يوليو/‏تموز 1885 بدأ ستيد نشر سلسلة من المقالات، التي فضحت انتهاك حقوق الأطفال خاصة البنات واستغلالهن في لندن، وفي 16 يوليو/‏تموز، أي بعد عشرة أيام من نشر المقال، ألقت خطاباً في اجتماع بقاعة إكستر في لندن، دعت من خلاله إلى زيادة حماية الشباب من تعسف القوانين، وفي اليوم التالي غادرت هي وزوجها؛ لقضاء عطلة في سويسرا وفرنسا.

تعديل القوانين

في الأعوام 1883 و1885، عدل القانون الجنائي المتعلق بالنساء، وهو الذي أدى إلى تشكيل جمعيات نقاهة صحية خاصة بالنساء (مجتمعات الطهارة).

رغم أن قوانين الأمراض المعدية قد ألغيت في المملكة المتحدة، فإن التشريع الموازي في البرلمان البريطاني في الهند كان نشطاً، فبدأت جوزفين بتلر حملة لإلغاء هذا التشريع، وفي يونيو/‏حزيران 1888 أصدر مجلس العموم قراراً بالإجماع يلغي التشريع، وتم إصدار أوامر للحكومة الهندية بإلغاء القوانين.

ضد العنصرية

شعرت بتلر، وهي في عمر 62 عاماً، بقسوة الرحلة إلى الهند؛ لكن قام اثنان من المؤيدين الأمريكيين بزيارتها نيابةً عنها.. وتمر السنوات، فتحدث موجة من التغييرات في بريطانيا، وأثناء حرب البوير الثانية (1899-1902)، نشرت جوزفين بتلر كتابها: «أجناس الشعوب الأصلية والحرب»(1900)، كما اتخذت موقفاً قوياً ضد العنصرية المتأصلة في تعامل مواطنيها مع الأجانب، وكتبت: سيتم الحكم على بريطانيا العظمى أو إدانتها أو تبريرها في المستقبل، وفقاً لمعاملتها للأعراق والطوائف الملونة التي لا تعد ولا تحصى، وأن التحامل على الأعراق هو السم الذي يجب على بريطانيا العظمى أن تتخلص منه، إذا أرادت أن تحافظ على المكانة العالية والمسؤولة بين الأمم.

وفاتها

في عام 1901 بدأت بتلر الانسحاب من الحياة العامة، واستقالت من مناصبها في منظمات الحملة التي قادتها وقضت وقتاً أطول مع أسرتها. في عام 1903 انتقلت إلى نورثمبرلاند، لتعيش بالقرب من ابنها الأكبر. في 30 ديسمبر/‏كانون الأول 1906 توفيت في المنزل، ودفنت في قرية كيرنيوتون القريبة.

في الكتب

كثيرة هي الكتب التي صدرت عن جوزفين بتلر، بينها كتاب «جوزفين بتلر» لجين جوردن، الذي يعرض لنشأتها ودورها المهم في مجابهة القوانين الجائرة بحق النساء، وكيف نجحت في نهاية المطاف في إلغاء قوانين الأمراض المعدية، خلال عملها؛ بل معايشتها لكثير من النساء المهمشات والمستغلات في المجتمع الفيكتوري، والكتاب يعرض بالتفصيل لحياتها المهنية، وظروف عيشها وما تعرضت له من صدمات خلال حياتها.

سيرة ذاتية».. هو كتاب آخر يعرض قصة جوزفين بتلر، كواحدة من قصص الشغف والمثابرة التي لا تصدق، وتستحق أن تكون معروفة. كان تمتلك اهتماماً عميقاً بتهميش المجتمع الفيكتوري، وتواصلت مع الفقراء والمعوزين، وقامت بحملة كبيرة، وعملت بلا كلل لإلغاء قانون الأمراض المعدية؛ تحدثت عن مواضيع صدمت معاصريها، وظلت قوية ومصممة على مكافحة كل أنواع الظلم.