دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق بيكسل لانشر يعرض الآن خيارات الضغط المُطوّل بالنسبة لاختصارات التطبيقات

© Tech World قدمت بواسطة

أضافت جوجل ميزة جديدة على تطبيق لانشر بيكسل بحيث يدعم الآن الضغط المطوّل لإظهار الخيارات حتى لاختصارات التطبيقات.

في الأسبوع الماضي، أتاحت جوجل تحديث تصحيح الأمان لشهر ديسمبر على هواتفها بيكسل، وتحديدًا وحدات الجيل الأول ووحدات بيكسل 2 و 3 و 3a “بيكسل 4 سيحصل عليه لاحقًا”، ومع هذا التحديث هناك تحسين بسيط ولطيف بنفس الوقت، والمُتمثّل في حصول اختصارات التطبيقات على لوحة عمل مماثلة لاختصارات التطبيقات العادية.

بالتالي، إذا كنت قد ثبّت تصحيح الأمان لشهر ديسمبر، فاضغط الآن مع الاستمرار على أي اختصار للتطبيق على شاشتك الرئيسية، بعبارة أخرى، يوجد لديك اختصار لقسم التطبيقات في متجر بلاي، أو حتى اختصار لاشتراكاتك على يوتيوب، الآن أصبحت تدعم هذه الاختصارات دعونا نقول “اختصارات فرعية” ميزة الضغط المّطوّل، بمعنى آخر أصبحت مماثلة لعملية الضغط المُطول لاختصار التطبيق الرئيسي على الواجهة الرئيسية لهاتف بيكسل.

هذا لم يكن موجود أو لم يقم به التطبيق مع تصحيح أمان شهر “نوفمبر”، حيث كان يُتيح فقط نقل الاختصار أو حذفه، أما الآن فهو يُقدّم ثلاث خيارات جديدة وهي “إيقاف التطبيق مؤقتًا، الانتقال إلى معلومات التطبيق، ويدجت خاص بالتطبيق”.

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أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، هذه الإضافة ما زالت مفقودة في هواتف بيكسل 4، على أن يتم الدعم خلال الأيام القليلة القادمة، وتحديدًا مع حصول الهاتف على تصحيح أمان شهر ديسمبر.

المصدر.

التدوينة تطبيق بيكسل لانشر يعرض الآن خيارات الضغط المُطوّل بالنسبة لاختصارات التطبيقات ظهرت أولاً على عالم التقنية.