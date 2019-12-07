شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: إضراب شامل فى محافظة الخليل بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حركة فتح فى محافظة الخليل، الإضراب العام والشامل فى كافة مرافق الحياة، بعد غد الاثنين، بالمحافظة جنوب الضفة الغربية، داعية الفلسطينيين للتوجه للحرم الإبراهيمى لأداء صلاة الظهر فيه.

وذكرت الحركة، فى بيان اليوم السبت، أن ذلك اليوم يأتى تزامنا مع ذكرى اندلاع انتفاضة "الحجارة المباركة"، وهو يوم تصعيد شامل ومواجهة مع الاحتلال فى كافة المناطق، مؤكدة أن كافة الأطر فى الحركة متوحدة خلف الموقف الوطني، مطالبة بمحاسبة المتهمين بتسريب الأراضى والعقارات للمستوطنين الإسرائيليين، ودعت لمحاسبتهم.

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وأضافت حركة فتح، "أن استهداف الخليل واستباحة الحرم الإبراهيمى من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال ومصادرة الأراضى فى شمال وجنوب المحافظة، وقرصنة الأراضى تدل على أن القرار السياسى العدوانى بالهجوم المركز على الخليل وتهويد البلدة القديمة يأتى استكمالا لمخطط تهويد القدس ومحاولة تغيير واقع الحقائق التاريخية على الأرض"، معلنة النفير العام والاستنفار فى صفوف أبناء حركة فتح للتصدى بكل قوة للعدوان الاستيطانى.