شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ريما بنت بندر تدين حادث إطلاق النيران فى قاعدة عسكرية أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حادث إطلاق النيران على قاعدة عسكرية امريكية فى ولاية فلوريدا، والذى نفذه طالب سعودى.

وقالت الأميرة ريما عبر تويتر :"أقدم خالص التعازي للشعب الأمريكي على المأساة التي اندلعت في بينساكولا بفلوريدا، أفكاري مع أسر المتضررين من هذا الهجوم المروع".

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ريما بنت بندر

وتابعت:"بصفتى ابنة طيار عسكري سابق تدرب فى أمريكا، فإن هذه المأساة مؤلمة بشكل خاص، الشعب السعودي متحد في إدانته لهذه الجريمة، إننا نتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات الصعبة".

وكشفت مصادر أمنية أمريكية أن مطلق النار يدعى محمد الشمراني، وهو سعودي الجنسية وكان برتبة ملازم ثاني في الجيش السعودي منخرط ببرنامج تدريب الطيران بقاعدة بنساكولا الجوية في فلوريدا، وخلف حادث إطلاق النيران وفيات ومصابين.