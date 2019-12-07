شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يتسلم جائزة الصليب الأحمر والهلال الأحمر للسلام والإنسانية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الرئيس العام للهلال الأحمر الأردنى الدكتور محمد مطلق الحديد، فى جنيف اليوم السبت، جائزة الصليب الأحمر والهلال الأحمر للسلام والإنسانية العالمية، تقديرا لجهوده ومساهماته فى بناء عالم أكثر سلماً من خلال العمل الإنسانى.

وقال رئس اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلال الأحمر جورج وبر، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية، إنه تمت الموافقة بالإجماع من مجلس المندوبين بالحركة الدولية على منح هذه الجائزة للدكتور الحديد، وهى أرفع جائزة لإنجازاته التى أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين الهلال الأحمر الفلسطينى ونجمة داوود الحمراء، تضمن للهلال العمل فى القدس الشرقية؛ ما يؤكد هويتها العربية.

وقال الحديد، فى كلمة خلال حفل تسليم الجائزة فى جنيف - "إن هذا الاعتراف والتكريم لعملى الإنسانى يجب أن يشكل مصدر وحى للآخرين، حيث إن هذه الجائزة تمنح ولأول مرة لشخص وليس لمؤسسة"، مشيرا إلى اعتزازه وفخره بالدور الذى يلعبه الأردن فى الترويج للسلام لاسيما وأنه بلد استقرار فى محيط من العنف.

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وتمكن الدكتور الحديد من إدخال اللغة العربية، كإحدى اللغات العاملة فى الاجتماعات الدستورية والمؤتمرات الدولية للحركة عام 2006، ونجح فى حل الإشكال الذى ظهر نتيجة الاعتراف بالصليب الأحمر القبرصى عام 2012.

يذكر أنه، تم استحداث جائزة الصليب الأحمر والهلال الأحمر للسلام والإنسانية التى هى أرفع جائزة تمنحها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 1987، ومنذ ذلك الوقت لم تمنح الجائزة إلا ثلاث مرات لمؤسسات فقدت عددا من متطوعيها أثناء قيامهم بواجبهم الإنسانى.