شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى لدى بغداد: أحداث ساحة الخلانى وجسر السنك "جرائم قتل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مارتن هوث، سفير الاتحاد الأوروبى فى العراق، أن الأحداث التى شهدتها ساحة الخلانى وجسر السنك وسط العاصمة العراقية بغداد "جرائم قتل".

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبى لدى بغداد، عن غضبه وحزنه جراء جرائم القتل ضد أعداد من المتظاهرين والقوات الأمنية من قبل عناصر مجرمة.

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يشار إلى أن ساحة الخلانى وجسر السنك وسط بغداد شهدت إطلاق رصاص حى من قبل مجهولين، إضافة إلى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن فتح تحقيق بالحادث الذى أدى إلى مقتل وإصابة 84 شخصا.