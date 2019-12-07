شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير فى معرض "روائع الآثار": لفتتنى شواهد تواصل حضارتنا بالمملكة الرومانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار عادل الجبير، وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية، أمس الجمعة، معرض "روائع الآثار" فى العاصمة الإيطالية روما، مشددا على استمرار العلاقات الوطيدة بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية.



الجبير



عادل الجبير

وقال الجبير عبر تويتر :"سعدت يوم أمس بزيارة معرض روائع الآثار فى روما، لفتتني شواهد التواصل التاريخي بين حضارتنا والحضارة الرومانية، هذا التواصل ممتد ومستمر بعلاقات وطيدة ومستقبل واعد لتعزيز التعاون بين المملكة وإيطاليا".

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وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية

وأكد وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية عادل الجبير، أن إيران هى الدولة الراعية الأولى للإرهاب فى العالم، لذلك تخضع طهران لعقوبات من قبل المجتمع الدولى.

وقال الجبير، فى تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، على هامش قمة منتدى المتوسط فى العاصمة الإيطالية روما، "إن إيران دولة تغتال الدبلوماسيين وتقتحم السفارات وتزرع خلايا إرهابية وتقوم بأعمال تخريبية فى دول مختلفة، وتسلم صواريخ باليستية للمنظمات الإرهابية ليقوموا بإطلاقها على المدن والقرى"، مشددا على أن طهران تدعم الإرهاب وتسهل عمل المنظمات الإرهابية.