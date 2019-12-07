شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يطالب بريطانيا وألمانيا وإسبانيا بتأمين مستلزمات الاستيراد للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سعد الحريرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بريطانيا وألمانيا وإسبانيا بتأمين مستلزمات الاستيراد للبنان، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية. وتأتى هذه الرسائل تأتى فى إطار الجهود التى يبذلها سعد الحريرى، لمعالجة النقص فى السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، موجها رسائل الى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات لاستيراد من هذه الدول بما سيؤمن استمرارية الأمن الغذائى والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعد الحريرى يطالب بريطانيا وألمانيا وإسبانيا بتأمين مستلزمات الاستيراد للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.