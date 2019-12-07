تونس.. الجملي ينفي صحة تسريبات عن تشكيلة الحكومة المقبلة

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

نفى رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي، السبت، صحة تسريبات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأسماء فريقه الحكومي المرتقب.

جاء ذلك في كلمة للجملي عبر مقطع فيديو مسجل نشره عبر صفحته الرّسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال رئيس الحكومة المكلف، إنّ "ما راج من تسريبات حول تشكيل الحكومة وحول تقديم أسماء معينة غير صحيح".



وتابع: "نحن الآن في مرحلة بحث الترشحات وفحص السير الذاتية لبعض المرشحين، ولم نتلق بعد ترشحيات الأحزاب التّي ستشارك في الحُكومة".



وأضاف: "سيخصص الأسبوع القادم لهذا العمل الهام"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الفريق الحكومي وعرضه على البرلمان في الأسبوع الموالي لذلك.

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وحث الجملي على التريث وعدم التسرع.

وأشار إلى حرصه على أن يكون الفريق الحكومي ذا قدرة على قيادة الوزارات بكفاءة عالية، ومتحليا بالنّزاهة.



وتناقل ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليل الجمعة، قائمة مسربة قيل إنها لأعضاء الفريق الحكومي المرتقب للجملي.

وتتواصل في تونس منذ ثلاثة أسابيع مشاورات تشكيل الحكومة ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها قريبا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كلف منتصف الشهر الماضي، الحبيب الجملي، مرشح حركة "النهضة"، بتشكيل الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.