فنان_العرب و #طلال_سلامة في ليلة شتوية مذهلة من #موسم_الرياض

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الرياض
ماهر عبدالوهاب
احتفت الرياض ضمن موسم الرياض بأولى جلساتها الغنائية، التي تألق فيها فنان العرب والفنان طلال سلامة، في أجواء شتوية، وتجددت فيها الجلسة
تألق الفنان محمد عبده و الفنان طلال سلامة في أولى جلسات موسم الرياض الغنائية في الهواء الطلق، و اعتبر الجميع جلسات الثمامة، نوع جديد غير مسمى الجلسات تحت مسمى “سمرات موسم الرياض”.
من جهته عبر الفنان طلال سلامة قبل صعوده على المسرح بأنه سعيد بالمشاركة في الموسم، و شكر هيئة الترفيه و معالي المستشار تركي آل الشيخ، على حفلات الموسم، و أعلن عن ولعه بالجلسات، المواويل وفن “المجس” في هذه الجلسات الغنائية، مؤكدًا ان هناك اختلافًا بين الحفلات والجلسات، وأنها بعيدة عن بعض الالتزامات الموسيقية، وفيها شيء من الأريحية.
في حين فاجأ محمد عبده جمهوره بوصلاته الغنائية التراثية القديمة، وهو ما أضاف أجواءً متجددة للحفل.
عازفًا بجميع الأعمال على آلة العود التي رافقته طيلة الجلسة، وكرس محمد عبده مفهوم الجلسات الغنائية في أجواء تحاكي واقع المكان، ليكسر حاجز الروتين الذي يتغنى به في حفلاته ، وجاءت الحفلة بدعم من مواسم السعودية وموسم الرياض، وتنظيم من روتانا للصوتيات والمرئيات، تحت مسمى سمرات موسم الرياض.
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