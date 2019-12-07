السعودية تستضيف مواجهة تاريخية في #الملاكمة

الخليج - رويترز

تستضيف السعودية، اليوم السبت، الحدث الرياضي الأكبر هذا العام على مستوى العالم، بإقامة نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة الذي سيقام في “ميدان الدرعية”، بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني الساعي للثأر، واستعادة الألقاب أنثوني جوشوا.

كان الملاكمان رويز وجوشوا وصلا إلى المملكة الأسبوع الماضي، لبدء معسكر التدريب الذي تضمّن عدداً من اللقاءات الإعلامية والزيارات المجتمعية وجلسات التدريب المفتوحة، ومؤتمر صحافي في المقصورة الملكية في موسم الدرعية، لتختتم التحضيرات بقياس الأوزان أمام العامة في حدث نظّم في فندق الفيصلية بحضور غفير من الجمهور ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

يشار إلى ميدان الدرعية الذي سيحتضن هذا التنافس قد تم تشييده خصيصاً لهذه المناسبة في وقت زمني قصير منذ 7 أكتوبر تشرين الأول) الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، وتتسع المدرجات 15 ألف متفرج، فيما سيشرف على تنظيم هذا الحدث أكثر من 2000 موظف.

ووصل الآلاف من جماهير البطلين من أكثر من 60 دولة بالعالم إلى المملكة باستخراج تأشيرات السياحة، التي سهّلت لهم القدوم ومتابعة الحدث من جوار الحلبة بعد التسهيلات التي وضعتها القيادة للسياح الأجانب، وتتيح لهم الحصول على تأشيرة دخول المملكة.