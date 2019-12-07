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الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة أمريكية مسيرة قرب طرابلس

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إن الجيش الأمريكي يعتقد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أمريكية مسيرة فُقدت قرب العاصمة الليبية الشهر الماضي ويطالب بعودة حطامها

وقال الجنرال ستيفن تاونسند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إنه يعتقد أن من كان يدير الدفاعات الجوية في ذلك الوقت لم يكن يعلم أنها طائرة أمريكية مسيرة عندما أطلق النار عليها

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