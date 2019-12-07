ما هي طرق التخلص من حرقة المعدة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الشعور بحرقة المعدة قد يصل إلى العنق والحنجرة، ويترك وراءه طعماً مراً في الفم.



ويمكن لبعض التغييرات البسيطة في الحياة أن تساعد على مكافحة حرقة المعدة:

انتبه إلى الأطعمة التي تتناولها:

تجنب الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تؤثر على عمل العضلة العاصرة المريئية السفلى، بما في ذلك الشوكولاته، والنعناع، وصلصة الطماطم، والحمضيات، والعصائر، والمشروبات الغازية، وصلصة الطماطم. وتناول الماء بدلاً من المشروبات الغازية

امتنع عن الأطعمة المقلية:

الأطعمة الدسمة يمكن أن تسبب الحرقة. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تتطلب وقتاً أطول للهضم. اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون.

انتبه إلى حجم وجبات الطعام:

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تحصل الحرقة بالمعدة عندما تتناول أكثر من حاجة الجسم إلى الطعام. ويزيد البطن الممتلئ من الشعور بالضغط في المعدة، والذي يمكن أن يسبب بدفع الأسيد في المعدة إلى المريء.

الحد من تناول الكحول يمنع إنتاج المزيد من الأسيد الموجود في المعدة:

يسبب تناول الكحول باسترخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى، ما يجعل من الأسهل للأسيد في المعدة أن يتدفق إلى الوراء.

انقاص الوزن يحد من التدفق التصاعدي للأسيد:

تزيد البدانة من الضغط على البطن، ما يؤدي إلى التدفق التصاعدي لحمض المعدة.

التوقف عن التدخين:

تحتوي السجائر على مواد كيميائية يمكن أن تضعف العضلة العاصرة للمريء

الامتناع عن تناول الطعام لساعتين أو ثلاث ساعات قبل وقت النوم:

الاستلقاء بعد الأكل يسبب بضغط الطعام في المعدة على العضلة العاصرة المريئية السفلية، ما يسبب بزيادة حمض المعدة