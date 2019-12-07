عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يحب الرجال دائماً الحفاظ على جمالهم وشبابهم مهما تقدم العمر، وإليك في هذا الموضوع 4 أطعمة ستغنيك عن إستخدام المستحضرات لعلاج مشاكل البشرة والشعروكل ما يخص جمالك.



1- السبانخ:

تعد السبانخ من الأطعمة الغنية فيتامينات "A, B,C"، وأيضاً الحديد والكالسيوم والماغنسيوم، مما يجعل لها فاعلية كبيرة في تجديد أنسجة بشرتك، كما تعمل على تأخر علامات الشيخوخة لاحتوائه على مادة مضادة للأكسدة.

2- الزبادي:

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يحتوي الزبادي على مكونات مفيدة لجمالك مثل الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم، وهذه المواد تعمل على خفض نسبة الدهون الموجودة في جسمك وتقلل من تقلصات العضلات.

3-الأسماك:

تساعد في بناء غشاء الخلايا الموجودة في بشرتك بسبب أحتوائحا على الأوميغا3، وتحميها من الجفاف كما تحافظ على ترطيب بشرتك.

4- عائلة التوت:

يعد التوت من الفاكهة التي أثبتت نتائج عظيمة في علاج حب الشباب وتطهير البشرة، والطريقة الأفضل في علاج حب الشباب باستخدام التوت

عن طريق هرسة وإستخدامة على هيئة قناع للوجه ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يتم غسل الوجه.