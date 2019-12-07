شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزنجبيل من أهم الأعشاب التي لها العديد من العلاجات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يعد الزنجبيل من أهم الأعشاب التي استخدمها القدماء في العديد من العلاجات ، حيث استعمله الافارقة لزيادة القدرة الجنسية، فيما استعمله الصينيون لعلاج الاسهال والحمى والتقيؤ وأمراض كثيرة أخرى.

ويدخل الزنجبيل الآن في تركيبة بعض الادوية، وفي مكونات العديد من وصفات الطعام،حيث يحتوي على الفيتامينات "بي 3 " B3 ، و"بي6" B6 ، و"سي" C، كما يحتوي على معادن مثل الكالسيوم، والحديد، والمغنيزيوم، والبوتاسيوم وغيرها، ومن أهم فوائد الزنجبيل: القضاء على البكتيريا. تحسين الذاكرة وتقوية الجسم. Advertisements تسكين الآلام. علاج الإسهال والنفخة. علاج التهاب المفاصل. تسييل الدم طبيعياً.. التخلّص من الدوار. يعالج الربو. مكافحة التهاب الفم. علاج التقيؤ والغثيان. تنظيف الجسم من السموم.

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