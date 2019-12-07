أكياس الشاي كفيلة بأن تكون علاجاً للعديد من المشاكل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لا تخلو البيوت والموائد العربية من الشاي بأنواعه المتعددة، نظراً لمذاقه الطيب ولفوائده الكثيرة، كم أن له فوائد صحية كبيرة، ولا تقل فوائده الجمالية شأناً عن فوائده الأخرى، سواء من ناحية العناية بالشعر أو البشرة.



فأكياس الشاي كفيلة بأن تكون علاجاً للعديد من المشاكل التي تواجهك، تعرّفي على هذه المزايا:

- علاج الجفون المنتفخة وتعب العينين: بعد استعمال أكياس الشاي، لا ترميها بل أتركيها جانباً، وضعيها في وقت لاحق في المياه الباردة، بعدها أعصريها وضعيها على عينيك لمدة لا تقل عن النصف الساعة، ففي الشاي، خصوصاً الأخضر منه، مكوّناً يدعى "التانين" الذي يستطيع أن يخفّف من أي تهيّج في الجلد، أو إحمرار أو انتفاخ، إلى جانب دوره في شدّ الجلد بقوّة.

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التالي يمكن أن تكوني بهذه الخطوة البسيطة قد أزلت أي أثر للتعب المحيط بعينيك، وأعدت الحيويّة والإشراق إليهما.

- متمم ٌماسك للبشرة: نظراً لقدرة الشاي على شدّ الجلد وإعادة الحيوية إليه، لا تتجاهلي أهميّة إدخال هذه الأكياس في مكونات تحضير خلطات للعناية به، خصوصاً إذا كان يعاني من بقع داكنة وتصبّغات جلدية تؤثّر سلباً على محياك.

لهذا ضعي بداية أي خلطة تناسب طبيعة بشرتك، وتعمل على حل مشكلتك، ثمّ أحضري أكياس الشاي الباردة، وضعيها على الجبين، الوجنتين، الأنف، والذقن، لأنها قادرة على مضاعفة النتيجة الإيجابية التي تسعين إليها.

- مغذّ لفروة الرأس: العناية بالجمال لا تقتصر على البشرة، بل تنسحب أيضاً على الشعر، ويمكنك الاستفادة من منافع هذه الأكياس، من خلال غلي عدد منها في المياه، ثمّ تركها حتّى اليوم التالي، لتحصلي على منقوع زاخم بالفوائد، ثمّ العمل على غسيل الشعر به جيداً، كبديل عن المياه العاديّة.

وبهذه الطريقة تكونين قد عملت على تغذية فروة الرأس بصورة مثاليّة، ويفضّل أن تكرري هذه الخلطة السهلة مرتين خلال الأسبوع لضمان النتيجة المتوقّعة، وللحصول على شعر صحي وحيوي وكثيف.