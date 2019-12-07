طائرة «سبيتفاير» تعود إلى بريطانيا بعد رحلة غير مسبوقة حول العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حطت طائرة «سبيتفاير» في بريطانيا بعدما أنجزت جولة حول العالم غير مسبوقة لهذه الطائرة الشهيرة التي ترمز إلى معركة إنجلترا في العام 1940.

وحطت الطائرة الفضية اللون في مدرج غودوود قرب ساحل إنجلترا الشمالي بعد أربعة أشهر بالتحديد من أقلاعها منه في الخامس من اغسطس.

ويعود تاريخ صنع الطائرة إلى 76 عاماً وقد نزعت عنها الصفة العسكرية.

وقطعت مسافة 43500 كيلومتر وزارت حوالى 30 بلداً وقادها بالتناوب ستيف بروكس (58 عاماً) ومات جونز (45 عاماً) وهما بريطانيان.

قاد الطائرة في المرحلة الأخيرة مات جونز من ليليشتاد في هولندا إلى بريطانيا.

خلال هذه الجولة حلقت الطائرة فوق تمثال الحرية في نيويورك وأهرامات مصر.

وعبرت المحيط الأطلسي عبر جزر فيرويه وريكيافيك وعبرت غرينلاند قبل أن تحلق فوق مناطق نائية في شمال كندا.

توقفت الطائرة في الولايات المتحدة لمدة يومين في مزرعة في تكساس بعد مشكلة في مقياس الحرارة وفي صحراء موهافي في كاليفوريا لزيارة شركة «فيرجن غالاكتيك» التي يملكها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.

وبعدما حلقت فوق ساحل المحيط الهادئ الشمالي عبر كندا وألاسكا وروسيا وصلت إلى اليابان وسط الأعاصير.

وقطعت أطول مسافة فوق الصحراء السعودية في رحلة استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة بين الكويت والعقبة في الأردن (1300 كيلومتر).

ثم عادت إلى بريطانيا عبر مصر واليونان وإيطاليا وألمانيا وهولندا.

واضطلعت طائرات «سبيتفاير» بدور أساسي في معركة إنجلترا فيما كانت بريطانيا مهددة باجتياح نازي محتمل.

ومن أصل 20 ألف طائرة من هذا النوع، لم يبق سوى 250، من بينها 50 تقريباً لا تزال قادرة على الطيران غالبيتها في بريطانيا.