عمل "فني" بآلاف الدولارات يفسد كل بضعة أيام!

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيع عمل فني للإيطالي موريزيو كاتيلان بنحو 120 ألف دولار، وتباع نسخة أخرى من العمل بنحو 150 ألف دولار وذلك في معرض بازل شاطئ ميامي.

والعمل عبارة عن موزة ملصقة على الحائط بقطعة شريط لاصق. واشترت النسخة الأولى امرأة فرنسية والثانية رجل فرنسي بقيمة 120 ألف دولار لكل واحدة ويعتزم كاتيلان بيع نسخة ثالثة لكن بسعر أعلى يصل إلى 150 ألف دولار.

اشترى موريزيو كاتيلان الموز الذي استخدمه من محل بقالة في ميامي، لكنه يقول إنه يفكر في العمل منذ عام.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أنه سيكون على مقتني العمل تغيير الموزة كل بضعة أيام لأنها ستتلف.

المعروف أن الايطالي هو الذي صمم قاعدة الحمام من الذهب الخالص التي سرقت من قصر بلنهايم في أوكسفوردشير في وقت سابق من هذا العام.

ودافع صاحب صالة العرض في ميامي عن العمل الذي أصبح حديث المدينة قائلاً إنه ليس نكتة، بل إن اختيار الثمرة والزاوية التي لصقت منها عمل فني. وأن الموزة ترمز للتجارة العالمية وقضايا أخرى! لكن ذلك بالطبع لم يمنع كثيرين من السخرية من العمل، الذي يباع مع شهادة ضمان مع أن الموزة تتلف بعد أيام.