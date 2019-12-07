مسؤول أمريكي: إيران قد تكون مسؤولة عن هجوم على قاعدة البلد بالعراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن إيران قد تكون مسؤولة عن هجوم على قاعدة البلد الجوية بالعراق يوم الخميس، لكنه أضاف أن واشنطن لا تزال تنتظر المزيد من الأدلة.

وكان الجيش العراقي قال الخميس إن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا داخل القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية ومتعاقدين وتقع على بعد نحو 80 كيلومتراً إلى الشمال من بغداد.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهجوم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في تصريح للصحفيين «نحن ننتظر كل الأدلة...لكن يوجد احتمال كبير بأن إيران مسؤولة عنه».

وسقطت خمسة صواريخ الثلاثاء على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار بغرب العراق دون سقوط ضحايا.

ويشهد العراق منذ أشهر احتجاجات واسعة على أوضاع البلاد، ويرفع المحتجون شعارات تندد بالتدخل الإيراني في الشؤون العراقية.