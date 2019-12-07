شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: ماضون بقوة لامتلاك زمام علوم الفضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بفتح باب التسجيل أمام أبناء وبنات دولة الإمارات للتقدم للالتحاق بالدفعة الثانية من «برنامج الإمارات لرواد الفضاء»، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة في قطاع الفضاء وعلومه واكتشافاته واستكمالاً لمنظومة العمل الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال، بما يخدم مستقبل البشرية ويؤكد الإسهام الإيجابي للإمارات في صُنع غد أفضل للإنسانية.

وأكد سموه أن دولة الإمارات ماضية بقوة في تنفيذ برنامجها الطموح في مضمار اكتشاف الفضاء وامتلاك زمام علومه، بما يستدعيه ذلك من رفد قدرات قطاع الفضاء الوطني بالمزيد من الكوادر الإماراتية الواعدة لتواصل العمل على تحويل «طموح زايد» إلى إنجازات جديدة ترتقي بها دولتنا مراتب متقدمة في مجال الفضاء، عقب البداية الناجحة والمشرفة التي حققتها دولة الإمارات في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي على يد هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي وأول عربي يحط رحاله في محطة الفضاء الدولية، وبجهود فريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء المشرف على برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وكل من ساهم في تحقيق هذا الحلم ليبقى اسم الإمارات حاضراً بقوة على خارطة صناعة الفضاء العالمية.

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أكد خلال الاتصال الذي أجراه مع رائد الفضاء هزاع المنصوري خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية في سبتمبر الفائت، أن «هذه الخطوة الكبيرة لدولة الإمارات ما هي إلا البداية لرحلة من العمل الجاد في سبيل الوصول إلى ريادة الفضاء»، وقال سموه خلال الاتصال مخاطباً المنصوري: «أبشرك أن طوابير من بنات وأبناء الإمارات سيتبعون خطواتك لاستكمال المسيرة».

استدامة المسيرة

وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء أن العمل سيبدأ على الفور في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتيسير إجراءات التسجيل للدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، وهو أول برنامج متخصص لإعداد وتدريب رواد فضاء إماراتيين، للمشاركة في الرحلات العلمية المستقبلية المأهولة إلى الفضاء، وذلك للانضمام إلى أول رائدي فضاء إماراتيين، هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، مع الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تم اكتسابها في فترة إعدادهما لهذه المهمة التاريخية، وبما يخدم استراتيجية المركز المبنية على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمجال الفضاء والوصول بدولة الإمارات إلى مراكز متقدمة في هذا القطاع واستدامة برنامجه الوطني.

في هذه المناسبة، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «نجحنا في تحقيق العديد من الإنجازات العالمية في قطاع الفضاء خلال فترة وجيزة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، التي منحت دولة الإمارات فرصة الانضمام إلى نادي الكبار في مجال اكتشاف الفضاء، وتمكنا من الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، في بداية رحلة نطمح فيها للوصول إلى موقع الريادة في قطاع الفضاء وعلومه واكتشافاته بهدف تعزيز مساهمة الإمارات في تحسين حياة الإنسان على الأرض».

وأكد «المنصوري»: «عاهدنا القيادة الرشيدة منذ بدء البرنامج على استدامته، من خلال بذل أقصى الجهود وتسخير كل الطاقات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الفضاء الوطني والارتقاء بمكانة الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء». وأضاف: «قطاع الفضاء الوطني بفضل الدعم الكبير والمتابعة والتشجيع المستمرين من القيادة الرشيدة، حقق قفزات نوعية تعد الأكبر على مستوى المنطقة من حيث المشاريع والخطط الطموحة والمساهمة العلمية».

أهداف استراتيجية

من جانبه، قال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، إن «الاستعداد لفتح الباب أمام الدفعة الثانية من رواد الفضاء الإماراتيين، يأتي استكمالاً للخطط المستقبلية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، القائمة على الاستدامة، وإعداد وتمكين خبراء في مختلف التخصصات المتعلقة بقطاع الفضاء، بالإضافة إلى إشراك المجتمع في الإنجازات الوطنية المختلفة».

وأكد «الشيباني»: «تؤكد هذه الخطوة الأهداف الاستراتيجية للبرنامج في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والبحث العلمي، والمساهمة في بعثات استكشاف الفضاء العالمية من خلال تطوير وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، واستدامة البرنامج، والتي تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في رحلات الفضاء المأهولة».

وأوضح المهندس سالم حميد المري، مدير برنامج الإمارات لروّاد الفضاء أن التوجيهات السامية بالبدء في التسجيل للدفعة الثانية تتوج النجاح الكبير، الذي حققه برنامج الإمارات في دفعته الأولى، وخلال فترة زمنية قياسية بفضل تفاني جميع المنتمين إلى البرنامج وإيمان فريق العمل بالرسالة المهمة التي يحملونها على أعناقهم للوصول بدولتنا إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال، أسوة بباقي المجالات التي وصلت فيها الإمارات بالفعل إلى مستويات تنافسية متقدمة على المستوى العالمي.

وأكد المري قائلاً: «اكتسبنا خبرات كبيرة ومهمة خلال الفترة الماضية في إعداد أول رائدي فضاء إماراتيين، وسنعمل على الاستفادة من تلك الخبرات في إعداد الدفعة الثانية من البرنامج من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها بوضوح القيادة الرشيدة لمستقبل القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة».

نتائج عالمية

وقد توُّجت جهود برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في السابع من ديسمبر عام 2017، بنجاح كبير تجسّد في إعداد أول رائدي فضاء إماراتيين، وهما هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وتنفيذ أول مهمة إماراتية مأهولة إلى الفضاء بوصول رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019، في رحلة تاريخية استمرت 8 أيام وأجرى خلالها أكثر من 30 تجربة علمية مختلفة.

دعوة للتسجيل

ودعا مركز محمد بن راشد للفضاء مواطني ومواطنات الدولة من الشباب للمشاركة في الدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني التابع للمركز، وذلك قبل يوم 19 يناير 2020، التاريخ النهائي للتسجيل. وسيخضع المرشحون لعملية اختيار دقيقة من خلال عدة مراحل لتقييم الجوانب الصحية والذهنية والنفسية للمرشحين لاختيار الأنسب للالتحاق بالبرنامج الذي يتيح فرصة التقدم لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة، حيث يشترط أن يكون المتقدِّم إماراتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون متقناً للغتين العربية والإنجليزية، وحاصلاً على شهادة جامعية (درجة البكالوريوس وما فوقها).

ويقبل البرنامج كافة التخصصات في الهندسة، والطيران، والقطاع العسكري، والتعليم، وقطاع العلوم والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات والتخصصات، حيث يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات الخاصة ب«برنامج الإمارات لرواد الفضاء» من خلال زيارة الموقع الرسمي للبرنامج: https://www.mbrsc.ae/astronaut-programme#AstroAbout

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اهتمام الدولة

إن اهتمام دولة الإمارات بعلوم الفضاء والفلك ليس وليد اللحظة، بل يرجع إلى سبعينات القرن الماضي عندما التقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، فريق وكالة ناسا، المسؤول عن رحلة أبولو إلى القمر، عام 1976، حيث كان هذا اللقاء حافزاً لتوجيه اهتمام الإمارات بالفضاء منذ ثلاثة عقود، ما أدى إلى ولادة قطاع وطني للفضاء وتأسيس شركة الثريا للاتصالات في إبريل 1997، وشركة الياه للاتصالات الفضائية «ياه سات» بعد عشر سنوات في عام 2007.

وقبل وقت قصير من تأسيس «ياه سات»، أنشأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة» التي تهدف إلى تعزيز علوم الفضاء والأبحاث العلمية في دولة الإمارات والمنطقة. وعملت المؤسسة منذ فبراير 2006 وحتى إبريل 2015 قبل دمج المؤسسة مع «مركز محمد بن راشد للفضاء».

تأسيس الوكالة

وفي عام 2014، جرى تأسيس وكالة الإمارات للفضاء، بموجب مرسوم بقانون اتحادي، وتهدف إلى تطوير قطاع الفضاء في الدولة، حيث تتولى الوكالة هذه المسؤولية عبر إقامة الشراكات والبرامج الأكاديمية والاستثمارات في مشاريع الأبحاث والتطوير والمبادرات التجارية، ودفع عجلة أبحاث علوم الفضاء واستكشافه.

اطلاق البرنامج

في إبريل 2017 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، البرنامج الوطني للفضاء، الذي يتضمن إعداد رواد فضاء إماراتيين، وخطة لمئة عام تهدف إلى بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر بحلول 2117، والوصول بمسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ في عام 2021 تزامناً مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات.

استراتيجية وطنية

وأعلنت وكالة الإمارات للفضاء في أكتوبر 2019 تفاصيل «الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030»، التي تستكمل الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع الفضائي الوطني، إلى جانب الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية لتنظيم القطاع الفضائي في الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.