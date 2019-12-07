دبلوماسية جديدة في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد مرور عشرة أعوام فقط من القرن الجديد، قفزت الدبلوماسية الصينية إلى مرتبة عالية جديدة، ولهذه المرتبة العالية الجديدة سمتان بارزتان تبدوان متناقضتين ومتسقتين في آن، السمة الأولى أن الصين نجحت في اتخاذ صورة الدولة العالمية العظمى بشكل مبدئي، وذلك من خلال التعزيز المستمر للقوة الوطنية الشاملة والجهود الدبلوماسية غير المنقطعة، حتى أصبح الوجود والأداء الصيني جزأين لا يتجزآن من كل الشؤون الإقليمية والعالمية الكبرى تقريباً، وبصفة خاصة في مجالات معينة (كدفع التجارة والاستثمار العالمي، والترويج لخبرتها في الخروج من عباءة الفقر على نطاق واسع، وقيادة ازدهار الصناعة العالمية وغيرها من المجالات)، لتفتح الصين آفاقاً جيدة تعمل على تقدم المجتمع الدولي، وتقدم إسهامات أكبر للحضارات الإنسانية جميعاً.

لم يسبق للتاريخ الإنساني أن مر بمثل هذا المشهد طوال مئات السنين منذ بداية العصر الحديث، وهو أيضاً فرصة نادرة للشعب الصيني الحالي، الذي يشكل خمس سكان العالم، وبالطبع لا يمكن نسيان الجهود الكادحة للدبلوماسيين الصينيين، وهنا يحدد كتاب «التوجهات الجديدة للدبلوماسية الصينية» من تحرير وانج يي تشو، السمة الثانية لهذه المرتبة العالية الجديدة، وهي أن الصين أمام تناقضات الفرص والضغوط الداخلية والخارجية المركبة والمتزايدة بصورة غير متوقعة، تتعرض للكثير من الانتقادات والاقتراحات الصحيحة والباطلة من كل ناحية، وهذا ينطبق عليه المثل الصيني القائل: «كلما ازددت ارتفاعاً زادت صعوبة تغلبك على البرودة»، فقد ظهرت بعض الأعراض الواضحة لحالة عدم التكيف، ويعتقد الذين هم على دراية بالأمر أن الدبلوماسية الصينية تحتاج إلى تحديث وإعادة تموضع للذات، واكتشاف نقطة توازن بين الاتجاه المحدد سلفاً والتغيير المعتدل الجديد، أي أن توضع سياستا الإصلاح والانفتاح والتنمية السلمية كأساس للطريق، مع إضافة جهود المشاركة في الشؤون الدولية وسياسة «إحداث التغيير».