فتح باب التسجيل في «سفراء متاحف الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة من الفئة العمرية بين 15 و18 سنة، للانضمام إلى الفوج الحادي عشر من برنامج «سفراء متاحف الشارقة»، خلال الفترة بين 22 و30 ديسمبر الجاري، كاشفة عن إطلاق هوية، وشعار، ومحتوى نوعي جديد للبرنامج بمناسبة إكمال عامه العاشر.

يشترط أن تكون العربية هي اللغة الأم لدى المتقدمين، إلى جانب إتقان الإنجليزية، علاوة على امتلاك مهارات التواصل والاتصال، والتحلي بروح العمل الجماعي والالتزام بالوقت والحضور والقدرة على تحمل المسؤولية. ودعت الهيئة المهتمين من الأفراد إلى الإسراع في التسجيل قبل 10 ديسمبر عبر الموقع الإلكتروني «Sharjahmuseums.ae».

وتسعى الهيئة من خلال هذه النوعية من البرامج المتخصصة إلى تشجيع الطلبة على استثمار العطل الدراسية بالشكل الأمثل، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة على أيدي نخبة من المتخصصين العاملين في مختلف متاحف الهيئة، وزيادة رصيدهم المعرفي في مسائل التواصل الإرشادي، وآليات الحوار مع زوار المتاحف.

ويطرح البرنامج جملة من المواضيع النوعية التي تغطي مفهوم السياحة وأهميتها، والمتحف ودوره، وأهمية المرشد، ومفهوم التعليم بالمقتنيات، والارتباط بين المتاحف والسياحة، نظراً للعلاقة التكاملية بين هذه المحاور، حيث يساعد البرنامج بمحتواه القيم في تحقيق وتنمية الفكر العلمي والإبداعي لدى المشاركين، وتعميق مفهوم التربية المتحفية ونشر الوعي بها في المجتمع. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الطلبة المشاركين وتطويرها عبر سلسلة متناغمة من العروض التقديمية والعملية، تتناول مواصفات المرشد وأساسيات الحديث والإلقاء وغيرها من الجوانب التي تتعلق بعمل المرشد المتحفي، وأفضل الممارسات المتبعة في علم المتاحف، بغية الارتقاء بمهاراتهم القيادية في المستقبل ضمن المجالات والأطر الثقافية.

يأتي البرنامج في إطار الخطط التي وضعتها هيئة الشارقة للمتاحف لدعم البرامج والمبادرات المجتمعية المحلية واستقطاب الكفاءات الطلابية وصقلها من خلال التركيز على الإرشاد في المتاحف والترويج لهذه الثقافة التي أصبحت سمة فريدة وواجهة لمتاحف الشارقة. والاطلاع على العديد من الجوانب الخفية للإرشاد والتي ستؤهلهم كسفراء، إذ يتلقى المشاركون تدريباً يقضونه في عدة متاحف مثل الشارقة للفنون، والشارقة للآثار، والشارقة البحري، والشارقة للتراث، والشارقة للحضارة الإسلامية.