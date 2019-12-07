دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Clips من آبل يدعم الآن اللغة العربية وإنشاء شخصيات Memoji و Animoji وأكثر

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق Clips من آبل يدعم الآن اللغة العربية وإنشاء شخصيات Memoji و Animoji وأكثر

تقوم آبل بإحضار اللغة العربية ودعم Memoji و Animoji في تطبيق Clips وتضيف أيضًا ملصقات شخصيتي ميكي وميني ماوس.

لأوّل مرة رأينا فيها تطبيق Clips من شركة آبل قبل نحو عامين، وهو عبارة عن تطبيقٍ مجاني لإنشاء الفيديوهات على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وقد ظهر التطبيق أنذاك بأسلوب أقل من اللازم، ولكن قد يُعطيك التحديث الجديد للتطبيق المزيد من الأسباب لاستخدامه، حيث أعلنت آبل عن حصول تطبيقها Clips على أداتي إنشاء الـ Memoji و Animoji.

بالتالي، سيُتيح تحديث اليوم من التطبيق للمستخدمين الاستفادة من متعة وإبداع شخصيات Memoji و Animoji، ويمكن للمستخدمين الآن مشاركة رسائل الفيديو الشخصية وعروض الشرائح والمشاريع المدرسية والأفلام المصغرة بسهولة أكبر من أي وقت مضى، كما ويمكن الآن لملصقات الرسوم المتحركة والرموز التعبيرية متابعة حركات وجه المستخدم للحصول على مقاطع فيديو سيلفي ممتعة باستخدام الكاميرا الأمامية.

كما ووفّر تحديث التطبيق معه ملصقات جديدة عددها سبعة لشخصية الديزني ميكي ماوس وميني ماوس، بالإضافة إلى ملصق جديد لفصل الشتاء، والأهم من كل ذلك، أصبح يدعم التطبيق الآن اللغة العربية، أخيرًا، تحديث التطبيق متوفّر الآن لجميع مستخدمي iOS، وهو بنظرنا يستحق التجربة وسيُغنيك عن تحميل بعض التطبيقات التابعة لجهات خارجية.

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تحميل تطبيق Clips على iOS.

المصدر:

آبل

التدوينة تطبيق Clips من آبل يدعم اللغة العربية وإنشاء شخصيات Memoji و Animoji وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.