دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ينتظرها مستخدميه: ميزة جديدة يطلقها واتسآب قريباً

أعلن فريق تطبيق التراسل الفوري "الواتسآب" توفير ميزة جديدة ينتظرها جميع مستخدميه عبر العالم؛ ستساعدهم في إطالة عمر بطارية الهواتف الخاصة بهم.

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وفق بيانات شركة WABetaInfo، أن التطبيق التابع لشركة "فيس بوك" سيعمل على توفير ميزة الوضع الليلي له في وقت قريب جداً، يحمل الإصدار رقم 2.19.353 هذه الميزة من خلال خيار ربط وضع توفير الطاقة بالوضع الليلي لتطبيق الواتسآب. أي أنه سيعمل فوراً بشكل أتوماتيكي في حال وضع توفير الطاقة للهاتف.

سيتم استخدام هذه الميزة لحاملي أنظمة الأندرويد فقط، التي تكون نسختها 9 فما فوق، خاصة أنه يعتقد أن تطبيق واتسآب يستهلك الكثير من البطارية.

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يذكر أن واتسآب أطلق ميزة أخرى خلال الساعات الماضية أيضاً، حيث يعتقد إنها ستسعد مستخدميه بشكل أكبر. فقد قرر التطبيق وضع حد للرسائل العديدة التلقائية المزعجة المعروفة بـ "السبام"، من خلال إتاحة اختيار المستخدم لمن يستطيع إضافته لمحدثات الجماعية؛ هذا بدوره سيقلل من الإزعاج من الرسائل غير مرغوب فيها. المزيد:

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