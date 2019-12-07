إسرائيل تحذر أهل غزة من خطورة الاقتراب من الحدود

دبي - بواسطة محمد فارس © facebook.com/COGAT.ARABIC قائد مديرية التنسيق والارتباط مع غزة في الجيش الإسرائيلي، الكولونيل إياد سرحانإسرائيل تحذر أهل غزة من خطورة الاقتراب من الحدود

حذر الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة من الاقتراب من السياج الحدودي، ولاسيما بعد قرار "حماس" استئناف احتجاجات "مسيرة العودة"، وأكد أن كل من لن يستجيب لهذا النداء سيعرض حياته للخطر.

جاء هذا التحذير على لسان قائد مديرية التنسيق والارتباط مع غزة في الجيش الإسرائيلي الكولونيل إياد سرحان، الذي خاطب أهالي القطاع باللغة العربية عبر تسجيل مصور نشر اليوم الجمعة على صفحته في "فيسبوك" تحت عنوان "رسالة لأهل غزة".

وأشار سرحان في الفيديو إلى أن "حماس" قررت استئناف "المظاهرات العنيفة على السياج يوم الجمعة"، رغم أن المنطقة تشهد في الفترة الأخيرة "هدوءا نسبيا".

ودعا سرحان الغزيين إلى "عدم العودة إلى طريق العنف وعدم المشاركة في المظاهرات وأعمال الشغب على السياج".

وشدد على أن "كل من سيقترب من السياج سيعرض نفسه للإصابة وسيدفع ثمنا باهظا نتيجة قرارات خاطئة".

Advertisements

وكرر سرحان الدعوة مجددا بالقول: "ابقوا في أماكن آمنة بعيدة عن السياج"، مؤكدا أن التواجد في المنطقة الحدودية "ممنوع وخطر".

وأضاف أن قوات من الجيش الإسرائيلي منتشرة على امتداد الحدود ومستعدة لرد "صارم وحازم" على أي "عمل يخل بالنظام العام أو أي محاولة للمساس بالحدود".

وكانت حركة "حماس" أعلنت في بيان أصدرته الاثنين الماضي، عن استئناف فعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار" شرق قطاع غزة بـ"طابعها الشعبي وأدواتها السلمية" اليوم الجمعة، بعد توقف ثلاثة أسابيع.

واعتبرت الحركة أن "مسيرات العودة" هي "وسيلة وأداة ناجحة وفاعلة من أدوات المقاومة والنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني".

المصدر: RT