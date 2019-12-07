الجبير: على قطر اتخاذ "تدابير إضافية" بشأن وقف دعم الإرهاب

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

وأضاف الجبير خلال منتدى الحوار المتوسطي: "يعرف القطريون ما عليهم فعله وأين تكمن المشكلة. وعليهم اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي هذه المشكلات".

وتابع: " لطالما قالت السعودية إنها تملك تاريخا ومصيرا مشتركا مع قطر. لكن من الحيوي أن تغير قطر بعض السياسات ونتمنى حصول ذلك".

واشار الجبير إلى حدوث "بعض التغيرات القانونية لقضية دعم الإرهاب في قطر"، مردفا: "لكن يجب عليها اتخاذ تدابير إضافية وأعتقد أنهم يعرفون ما هي هذه الخطوات".

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وعن إمكانية حل نفاط الخلاف مع الدوحة في المستقبل القريب، أجاب الجبير: " أنا متفائل، لكن على القطريين اتخاذ التدابير اللازمة".

وشدد الوزير أنه "يرجع للدوحة تحديد الخطوات اللازمة لإنهاء الأزمة|، منوها إلى أن القطريين "يعلمون تلك الخطوات".