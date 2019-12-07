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وأضاف الجبير خلال منتدى الحوار المتوسطي: "يعرف القطريون ما عليهم فعله وأين تكمن المشكلة. وعليهم اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي هذه المشكلات".
وتابع: " لطالما قالت السعودية إنها تملك تاريخا ومصيرا مشتركا مع قطر. لكن من الحيوي أن تغير قطر بعض السياسات ونتمنى حصول ذلك".
واشار الجبير إلى حدوث "بعض التغيرات القانونية لقضية دعم الإرهاب في قطر"، مردفا: "لكن يجب عليها اتخاذ تدابير إضافية وأعتقد أنهم يعرفون ما هي هذه الخطوات".
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وعن إمكانية حل نفاط الخلاف مع الدوحة في المستقبل القريب، أجاب الجبير: " أنا متفائل، لكن على القطريين اتخاذ التدابير اللازمة".
وشدد الوزير أنه "يرجع للدوحة تحديد الخطوات اللازمة لإنهاء الأزمة|، منوها إلى أن القطريين "يعلمون تلك الخطوات".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: على قطر اتخاذ "تدابير إضافية" بشأن وقف دعم الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.