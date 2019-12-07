شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك فى الدورة الـ 18 المهرجان الدولى للفيلم بمراكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، فى المهرجان الدولى للفيلم فى المغرب، ومثل الإمارات وفد من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية فى فعاليات الدورة الـ 18 من المهرجان الذى احتضنته مدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بهدف تعزيز التبادل الثقافى، وبناء جسور التواصل مع الثقافات والتجارب الإنسانية من مختلف دول العالم.

وترأس الوفد الإماراتى وفقا للمكتب الإعلامى لإمارة الفجيرة، الأديب خالد الظنحانى رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وضم الدكتور طلال الجنيبى والشاعر عمر بن قلالة العامرى والمخرج المسرحى والسينمائى أزل إدريس، مراسم حفل افتتاح المهرجان الذى اتسم بالأناقة والحضور اللامع على البساط الأحمر، فضلاً عن مشاركتهم فى عدد من الندوات النقاشية والسهرات الفنية ومشاهدة عروض الأفلام.

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وقال خالد الظنحاني: "حضورنا فى هذه التظاهرة الفنية العالمية يعد فرصة للالتقاء بنخبة من النجوم والمخرجين وصناع الفن السابع العرب والدوليين، للتحاور معهم والتعرف إلى ثقافتهم الفنية، والاطلاع على التجارب السينمائية العالمية والاستفادة منها وبحث سبل التعاون المشترك، بما يسهم فى تعزيز وتطوير صناعة السينما فى الإمارات".

وأثنى الظنحانى على حرص إدارة المهرجان الدولى للفيلم بمراكش على حضور دولة الإمارات فى هذا المحفل الفنى، فضلاً عن الاهتمام الكبير الذى أولته للوفد الإماراتى، ما يعكس المكانة المرموقة التى تحتلها الدولة فى المشهد الثقافى العالمي".. مشيراً إلى أن السينما الإماراتية استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تتقدم بخطوات واثقة على صعيد الأفلام المنتجة ومستواها الفنى وتحقيقها لعدد من الجوائز المحلية والعالمية.

وكشف الظنحانى عن نية جمعية الفجيرة الثقافية بتأسيس مهرجان للأفلام الإماراتية فى إمارة الفجيرة، يهدف إلى دعم صانعى الأفلام الشباب ومواكبة إبداعاتهم الفنية من أجل تنشيط الحراك السينمائى فى الإمارات، لافتاً أن المهرجان سيستضيف نخبة من نجوم الفن السابع العرب والدوليين.