شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يغلق حساب محمد الشمرانى مطلق النار فى ولاية فلوريدا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة موقع "تويتر"، إغلاق حساب السعودى محمد الشمرانى المتهم فى واقعة إطلاق نار فى ولاية فلوريدا الأمريكية.

وصف الطالب السعودى، الذى قتل 4 أشخاص داخل قاعدة بحرية أمريكية فى فلوريدا، أمس الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "دولة شر" قبل تنفيذ هجومه.

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ووفقا لقناة "فرانس 24"، فإن مطلق النار محمد سعيد الشمرانى، نشر بيانا قصيرا على تويتر يقول فيه "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر"، مضيفا: "أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأمريكيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم أنتم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل أيضا ضد الإنسانية".

كان أحد الطلبة السعوديين فى ولاية فلوريدا قام بإطلاق النار داخل قاعدة عسكرية، مما أدى إلى وفاة 4 وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين، وتقدمت وزارة الخارجية السعودية بخالص التعازى لأسر الضحايا، وتمنت للمصابين الشفاء العاجل.